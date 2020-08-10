Экспертный совет при правительстве назвал первоочередные меры для оживления экономики

”Я очень благодарен членам совета за содержательное и многогранное, затрагивающее широкий круг тем обсуждение. Эстонская экономика, если судить по последним показателям, восстановилась от кризиса лучше, чем прогнозировалось при составлении дополнительного бюджета. Это обеспечивает нам лучшую стартовую позицию для целевых инвестиций именно в те секторы, которые в этом особенно нуждаются. Смелые и дальновидные предложения экспертов по оживлению экономики правительственная комиссия по экономическому развитию будет обсуждать в середине августа перед переговорами по государственному бюджету”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Предложения экспертного совета являются ценным материалом не только для обсуждения бюджета будущего года, но и в контексте европейской программы перезапуска экономики, целью которой является помочь государствам Европейского союза вывести экономику ЕС из кризиса. Из программы перезапуска Эстония в течение следующего бюджетного периода получит помимо основного бюджета еще более полутора миллиардов евро субсидий. Средства программы перезапуска предназначены для проектов, которые будут утверждены в течение следующих трех лет, и могут быть использованы на протяжении в общей сложности шести лет. Эти средства мы должны использовать продуманно и дальновидно, чтобы они способствовали росту нашей экономики и благополучия людей и годы спустя”, — добавил Ратас.

Экспертный совет был единодушен в том, что одной из центральных целей оживления экономики должен быть поиск возможностей с помощью кратковременных мер после вызванного коронавирусом кризиса способствовать долговременным структурным изменениям в экономике.

По мнению экспертов, необходимо с умом использовать ситуацию, когда часть экономических ресурсов высвободилась, и по возможности способствовать их движению в проекты, создающие более высокую добавленную стоимость. Необходимо также способствовать распространению знаний, созданных при поддержке государства.

Собравшиеся нашли, что при поддержке компаний в фокусе должны быть ориентированные в будущее инвестиции в так называемые цифровую, зеленую и инновационную революции. На встрече подчеркивалось, что зеленую революцию необходимо реализовать как возможность для развития бизнеса. Эксперты считают важным в сложившейся ситуации также обращать особое внимание на готовность государства противостоять кризисам.