Экспертиза подтвердила: вызвавшая расстройство кишечника у клиентов ресторана "масляная рыба" была в порядке

В начале октября в таллиннском ресторане Pull в рамках обеденного меню посетителями предлагали масляную рыбу. Через несколько часов некоторые из употребивших рыбу почувствовали недомогание. Основным симптомом была диарея. Всего ”заболело” девять клиентов. Рыбу в экстренном порядке изъяли из меню.

Ветеринарно-пищевой департамент изначально подозревал, что рыба вызвала у людей отравление гистамином, и взял пробу из партии поставщика на анализ.

Экспертиза подтвердила, что рыба отвечает требованиям, поэтому отравления гистамином не могло быть. Также выяснилось, что поставщик, торговый посредник и ресторан не нарушили правила хранения рыбы. Кухня ресторана соответствовала требованиям чистоты.

Никто из них не получил предписания. Поставщику дали разрешение продавать дальше партию рыбы.

Лабораторная экспертиза также подтвердила, что под названием "масляная рыба" продавался эсколар (серая деликатесная макрель, Lepidocybium flavobrunneum).

Эсколар вызывал пикантные, но также и опасные случаи отравления во всем мире, так как его продают под названием "масляная рыба". Такое же прозвище он получил и в Эстонии, а настоящая масляная рыба, как правило, не подается в ресторанах, так как не очень хорошо подходит для употребления в пищу. За рубежом "масляной рыбой" называются и другие виды, которые дороже, чем эсколар.

Перед употреблением клиент должен точно знать, что за рыба лежит у него на тарелке. Эсколар имеет изысканный вкус, но содержит жиры, которые трудно переварить. Если съесть более 100 г, то как раз может произойти ситуация, в которой желудок человека не в состоянии переварить жир и у него начинается понос.

В данном случае из примерно 80 употребивших рыбу людей, кишечное несварение проявилось лишь у 10. Из-за подобной реакции организма продажа эсколара запрещена в Италии и Японии, но в Эстонии разрешена.