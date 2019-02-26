Эксперт: жители Эстонии охотно платят десятину крупным банкам

В своем обзоре Банк Эстонии отмечает, что в сегменте потребительских кредитов в прошлом году процентные ставки выросли. Рыночную долю нарастили банки, предлагающие займы по более высоким процентным ставкам.

”Конкуренция на рынке потребительских кредитов жесткая. Предлагающих кредиты предприятий не так уж много, а клиентов, не боящихся смотреть дальше своего домашнего банка, пожалуй, еще меньше. Это приводит к ситуации, когда у крупных банков отсутствует мотивация менять свою политику процентных ставок, поскольку клиент так или иначе придет к ним”, — прокомментировал член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн.

Согласно статистике Европейского центрального банка за 2018 год, в Эстонии процентная ставка по потребительским кредитам в 2,8 раза выше, чем в среднем по еврозоне, и составляет 13,19%. Средняя процентная ставка по потребительским кредитам в еврозоне находилась в течение года между 4,66% и 5,17%.

По словам Кокманна, на формирование процентных ставок влияет множество факторов: ”Это и стабильность государства, и экономическое положение, законодательство, налоговые ставки, денежная эмиссия. Но наиболее важный фактор — ”голосующий ногами” потребитель”.