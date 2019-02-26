Эксперт: жители Эстонии охотно платят десятину крупным банкам

Подготовленный Банком Эстонии обзор финансирования экономики демонстрирует, что среди предлагающих потребительские кредиты предприятий долю на рынке нарастили банки, предлагающие займы с более высокими процентными ставками. По словам члена правления BB Finance OÜ Урмо Кокманна, в хорошие времена жители Эстонии не ищут более выгодных предложений кредитования и возможностей более экономно распоряжаться деньгами, говорится в пресс-релизе.
В своем обзоре Банк Эстонии отмечает, что в сегменте потребительских кредитов в прошлом году процентные ставки выросли. Рыночную долю нарастили банки, предлагающие займы по более высоким процентным ставкам.
”Конкуренция на рынке потребительских кредитов жесткая. Предлагающих кредиты предприятий не так уж много, а клиентов, не боящихся смотреть дальше своего домашнего банка, пожалуй, еще меньше. Это приводит к ситуации, когда у крупных банков отсутствует мотивация менять свою политику процентных ставок, поскольку клиент так или иначе придет к ним”, — прокомментировал член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн.
Согласно статистике Европейского центрального банка за 2018 год, в Эстонии процентная ставка по потребительским кредитам в 2,8 раза выше, чем в среднем по еврозоне, и составляет 13,19%. Средняя процентная ставка по потребительским кредитам в еврозоне находилась в течение года между 4,66% и 5,17%.
По словам Кокманна, на формирование процентных ставок влияет множество факторов: ”Это и стабильность государства, и экономическое положение, законодательство, налоговые ставки, денежная эмиссия. Но наиболее важный фактор — ”голосующий ногами” потребитель”.
Он добавил, что при желании на процентных ставках по кредитам можно значительно сэкономить, однако сбор множества предложений кажется многим утомительным делом. В результате же семейный бюджет может недосчитаться сотен евро. ”Предложения стоит брать у разных предприятий и выбирать наиболее выгодное. Нет смысла просто так платить десятину”, — отметил Кокманн.
По оценке Банка Эстонии, доля выданных не банками кредитов среди всех долговых обязательств домохозяйств страны довольно мала. К концу третьего квартала 2018 года она составила немногим менее 540 миллионов евро, т.е. меньше 6% всех долговых обязательств домохозяйств. Не являющиеся банками финансовые посредники выдали домохозяйствам кредитов на сумму около 380 миллионов евро.
Большую часть кредитов внебанковского финансового сектора образуют займы выдающих кредиты организаций. Среди них — лизинговые общества, которые не принадлежат банкам, предлагающие платную рассрочку продавцы и выдающие краткосрочные кредиты предприятия.