Эксперт: за ликвидацию II пенсионной ступени будут платить наши дети

К добровольной, третьей ступени пенсионного накопления на сегодня присоединился только каждый седьмой человек, не смотря на прекрасные налоговые льготы, предложенные накопителям государством. Другими словами, обычный человек всё равно предпочитает не откладывать на будущее, а потреблять здесь и сейчас. Накопление к пенсии должно быть организовано таким образом, чтобы большинство людей, выходящих на пенсию не оказывались автоматически за чертой бедности, но имели в запасе хотя бы какие-то накопления. Опираясь на исследования поведения людей, могу точно сказать, что наши люди начинают думать о пенсии только после наступления 40 лет, но это уже слишком поздно для того, чтобы накопления составили ощутимую сумму. Накоплениям придает смысл только их долгосрочность и возможность достичь т.н. эффекта «сложного процента», что означает то, что в дальнейшем проценты начинают зарабатывать так же те проценты, которые были заработаны вашими накоплениями.

Инвестирование, то есть сохранение и увеличение ценности своих денег – это деятельность, которая не каждому по силам, поэтому не стоит наивно надеяться, что все, кто сегодня получат на руки свои сбережения из второй ступени сразу побегут их инвестировать.

В Эстонии уже разработана работающая система для подготовки людей к пенсии, но это совсем не значит, что пора почивать на лаврах и забыть об улучшении существующей сегодня ступени. Обязательное создание накоплений и профессиональное руководство существующими фондами – это та возможность, которая принимает во внимание слабости человеческой натуры и помогает смягчить проблему столетия: малое количество работающих людей по отношению к числу пенсионеров. Для многих жителей Эстонии вторая ступень является единственным капиталом, который они накопили за всю свою жизнь. Других сбережений у них нет и не будет.

Руководитель бизнеса SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин работает в сфере пенсионных фондов начиная с 2001 года, и является одним из ведущих представителей SEB по вопросам, связанным с пенсионными накоплениями, и возможностям, которые сегодняшние жители Эстонии имеют для того, чтобы сберечь свои накопления и правильно подготовиться к пенсии.