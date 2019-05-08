Эксперт: высококлассные специалисты из других стран получают зарплату больше средней

Admiral Markets обладает клиентами в 120 странах мира, но штаб-квартира предприятия расположена в Таллинне. Здесь работают около 140 человек. ”С точки зрения персонала выход за рамки одного государства не самоцель — так складываются обстоятельства. В прошлом году компания Admiral Markets приняла на работу 18 иностранцев, а в целом в таллиннском офисе работают около 50 иностранцев, т.е. примерно треть всего персонала. Поскольку Admiral Markets — постоянно растущее и развивающееся глобальное предприятие, рабочая сила требуется в разных сферах. Крупнейшие из них — маркетинг, ИТ и финансы. Страна кандидата большой роли тут не играет: мы прежде всего оцениваем компетенцию и то, насколько человек подходит нашей команде”, — сказала Макарова.

По ее оценке, результаты анализа заработных плат Департамента статистики не означают, что за одинаковую работу иностранцы получают денег больше, чем местные жители. Иностранцев относительно больше среди специалистов среднего и высшего уровня, зарплаты у которых так или иначе выше. Неопытных работников, как правило, за границей не нанимают, поскольку процесс найма и обучения требует значительного времени и ресурсов. В Эстонию приезжают опытные профессионалы, зарплаты которых превышают и средний уровень в сегменте иностранцев.

По мнению Макаровой, с точки зрения зарплаты иностранцев можно разделить на две группы: одни ведущие специалисты запрашивают высокую заработную плату, поскольку не знакомы с уровнем зарплат в Эстонии, а также учитывают, так сказать, ”плату за переезд”. Другие же, напротив, недооценивают дороговизну жизни и могут запрашивать меньше, чем попросил бы местный житель — хотя доля таких работников заметно меньше.

”Следует сказать также, что приехавший из другой страны человек остается на своем месте работы дольше, чем местные жители. Причина может быть в том, что вдали от дома стабильность является более значимым фактором. Особенно, если человек уже прижился тут. Работникам из европейских стран проще, и они активнее переезжают, а люди из третьих стран предпочитают более продолжительные трудовые отношения”, — отметила Макарова.