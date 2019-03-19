Эксперт в свете сокращений на Baltika: некогда популярные должности действительно исчезают, люди должны иметь способность к переобучению

Зачастую сокращения на производствах вызваны именно удорожанием рабочей силы. ”Здесь мы можем видеть признаки того, что эстонские работники больше не хотят выполнять низкооплачиваемую работу, и найти работников становится все сложнее. А на быстрый рост зарплат, при помощи которого можно было бы временно увеличить интерес к подобного рода вакансиям и со стороны нового поколения, у работодателей ресурсов нет”,- поясняет Аувяэрт.

По его словам, упразднение таких должностей показывает, что многим работникам придется в будущем перейти на другие должности, которые лучше оплачиваются и отличаются от прежних по содержанию. При этом для перехода на новую должность человеку нужно будет приложить немало усилий, чтобы переобучиться.

Что касается конкретного случая, то, вероятно, большая часть работников Baltika найдет работу в производственном секторе, где свободных место сейчас много. Аувяэрт отмечает, что на портале CVKeskus.ee на данный момент в сфере производства имеется 650 активных вакансий.

”Данная новость дает новому поколению четкий сигнал о тех работах и умениях, которые в будущем на эстонском рынке востребованы не будут. Кроме того, мы в очередной раз видим, насколько важна способность к переобучению. В быстро развивающемся мире трудно предугадать, какие умения и знания могут понадобиться”, — говорит эксперт и добавляет, что смотреть на то, что происходит сейчас с таким сильным брендом как Baltika, очень трудно.