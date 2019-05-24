Эксперт: в этом году ожидается снижение темпа роста экономики стран Балтии

В настоящее время рост экономики стран Балтии главным образом стимулируется за счет внутреннего спроса. Благоприятная для стран ситуация складывается на рынке труда, также положительно влияют растущие вклады, однако внешние обстоятельства все еще играют важную роль, поэтому ожидается ослабление роста государств, отмечает руководитель Coface в Балтии Мантвидас Штарейка.
Тенденции мировой экономики последних двух лет, продолжающиеся и в начале этого года, были благоприятными для экспорта стран Балтии. В Латвии в феврале этого года быстрый рост экспорта древесины и изделий из нее был обеспечен спросом в строительном секторе (+16,7 % по сравнению с тем же периодом в прошлом году). Увеличение объемов экспорта зафиксировано также и в других отраслях, в том числе производстве химических веществ, сельскохозяйственных продуктов и машиностроении. Главными получателями латвийского экспорта оставались Литва, Эстония, а также Германия, Россия и Швеция. В Литве за первые два месяца этого года экспорт увеличился на 8,9 % по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В то же время в Эстонии торговый портфель с еврозоной составляет наименьшую часть экспорта (46 % в феврале этого года), причем, по сравнению с двумя другими балтийскими государствами, эстонский экспорт более ориентирован на Северные страны.
В этом году более высокий уровень риска для стран Балтии создают внешние рынки, а не внутренняя ситуация. Уменьшаются объемы экспорта в особенно важном направлении — государств еврозоны. По подсчетам Coface рост экономики еврозоны в этом году достигнет 1,4 %, и этот показатель ниже как 1,9 % в прошлом году, так и 2,5 % годом ранее. Прогнозируется, что в Германии, которая является ведущей экономикой еврозоны и важным торговым партнером Балтии, рост экономики составит всего лишь 0,8 %, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 1,5 %. Кроме того, восстановление российской экономики происходит сравнительно медленно. Coface предполагает, что прирост российской экономики в этом году достигнет 1,6 %. Также в этом году Coface прогнозирует увеличение количества случаев неплатежеспособности на 3 % в Западной Европе, и на 4 % в Центральной и Восточной Европе.
В то же время для стран Балтии одной из главных торговых целей продолжает оставаться Соединенное Королевство. Соответственно, ожидаемый выход Соединенного Королевства из Европейского союза, или Brexit, создает ряд неясностей и бизнес-рисков. Страны, экспортирующие товары и услуги в Соединенное Королевство, стали более осторожными. Параллельно наблюдается увеличение спроса со стороны Соединенного Королевства. Это подтверждают и показатели индекса покупательной способности производства (PMI), которые для стран Европы в основном находятся ниже отметки в 50 пунктов (предельное значение, указывающее на замедление), а в Соединенном Королевстве рост продолжается, и в начале апреля этот показатель достиг 55,1. В первый момент может показаться, что это указывает на увеличение, однако более подробные данные свидетельствуют о том, что предприятия Соединенного Королевства максимально пополнили свои запасы до того, как будут установлены новые таможенные тарифы на многие импортные товары.
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Несмотря на то, что экспортные показатели стран Балтии продолжают увеличиваться, в этом году ожидается более медленный рост. Влияние внешних экономических условий на торговые показатели стран станет более ощутимым. По прогнозам Coface глобальный рост торговли в этом году составит 2,3 % (после 3,0 % в прошлом году и 4,3 % в 2017 году). Вероятнее всего медленный рост мирового ВВП, динамика мировой торговли, замедление экономического развития еврозоны, усиленный протекционизм, а также неясность Brexit повлияют на прямые торговые связи, а также на глобальную цепь поставок.