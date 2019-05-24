Эксперт: в этом году ожидается снижение темпа роста экономики стран Балтии

Тенденции мировой экономики последних двух лет, продолжающиеся и в начале этого года, были благоприятными для экспорта стран Балтии. В Латвии в феврале этого года быстрый рост экспорта древесины и изделий из нее был обеспечен спросом в строительном секторе (+16,7 % по сравнению с тем же периодом в прошлом году). Увеличение объемов экспорта зафиксировано также и в других отраслях, в том числе производстве химических веществ, сельскохозяйственных продуктов и машиностроении. Главными получателями латвийского экспорта оставались Литва, Эстония, а также Германия, Россия и Швеция. В Литве за первые два месяца этого года экспорт увеличился на 8,9 % по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В то же время в Эстонии торговый портфель с еврозоной составляет наименьшую часть экспорта (46 % в феврале этого года), причем, по сравнению с двумя другими балтийскими государствами, эстонский экспорт более ориентирован на Северные страны.

В этом году более высокий уровень риска для стран Балтии создают внешние рынки, а не внутренняя ситуация. Уменьшаются объемы экспорта в особенно важном направлении — государств еврозоны. По подсчетам Coface рост экономики еврозоны в этом году достигнет 1,4 %, и этот показатель ниже как 1,9 % в прошлом году, так и 2,5 % годом ранее. Прогнозируется, что в Германии, которая является ведущей экономикой еврозоны и важным торговым партнером Балтии, рост экономики составит всего лишь 0,8 %, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 1,5 %. Кроме того, восстановление российской экономики происходит сравнительно медленно. Coface предполагает, что прирост российской экономики в этом году достигнет 1,6 %. Также в этом году Coface прогнозирует увеличение количества случаев неплатежеспособности на 3 % в Западной Европе, и на 4 % в Центральной и Восточной Европе.

В то же время для стран Балтии одной из главных торговых целей продолжает оставаться Соединенное Королевство. Соответственно, ожидаемый выход Соединенного Королевства из Европейского союза, или Brexit, создает ряд неясностей и бизнес-рисков. Страны, экспортирующие товары и услуги в Соединенное Королевство, стали более осторожными. Параллельно наблюдается увеличение спроса со стороны Соединенного Королевства. Это подтверждают и показатели индекса покупательной способности производства (PMI), которые для стран Европы в основном находятся ниже отметки в 50 пунктов (предельное значение, указывающее на замедление), а в Соединенном Королевстве рост продолжается, и в начале апреля этот показатель достиг 55,1. В первый момент может показаться, что это указывает на увеличение, однако более подробные данные свидетельствуют о том, что предприятия Соединенного Королевства максимально пополнили свои запасы до того, как будут установлены новые таможенные тарифы на многие импортные товары.

Несмотря на то, что экспортные показатели стран Балтии продолжают увеличиваться, в этом году ожидается более медленный рост. Влияние внешних экономических условий на торговые показатели стран станет более ощутимым. По прогнозам Coface глобальный рост торговли в этом году составит 2,3 % (после 3,0 % в прошлом году и 4,3 % в 2017 году). Вероятнее всего медленный рост мирового ВВП, динамика мировой торговли, замедление экономического развития еврозоны, усиленный протекционизм, а также неясность Brexit повлияют на прямые торговые связи, а также на глобальную цепь поставок.