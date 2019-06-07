Эксперт успокаивает: во второй половине года рост цен замедлится

Согласно анализу эксперта, наполовину повышение цен вызвано удорожанием вынужденных расходов (на жильё и питание). Свой вклад в повышение расходов, связанных с жильем, внесли растущие цены на электричество, отопление и аренду.

Цена электричества выросла из-за повышения цен на квоты по выбросу углекислого газа и засушливого апреля. В связи с большим спросом съемное жилье по-прежнему дорожает примерно на 7% в год.

Продукты питания подорожали из-за овощей. Свежие овощи подорожали за год примерно наполовину из-за прошлогодней летней засухи, отмечает экономист Swedbank в своем обзоре.

Продолжилось повышение цен на развлечения и услуги, связанные со свободным времяпрепровождением. С одной стороны, это вызвано сильным спросом, с другой — быстрым ростом затрат, прежде всего на рабочую силу.

Во второй половине года рост цен должен немного замедлиться. Наряду с замедлением роста цен на энергию и продукты питания, индекс цен должен понизиться в связи с ожидающимся в июле понижением акцизов на алкоголь. Соответствующий законопроект находится сейчас в Рийгикогу.