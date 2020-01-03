Эксперт Swedbank: что нужно сделать, чтобы улучшить свое финансовое положение в новом году

Для достижения целей требуется некоторое планирование. Во-первых, следует проанализировать, на что тратятся деньги, как и сколько можно сэкономить. Существует множество инструментов планирования, таких как мобильные приложения, электронная таблица Excel, планировщик в интернет-банке, бумага и карандаш. Важно записывать даже самые маленькие покупки, так как к концу месяца небольшие расходы могут обернуться довольно крупными суммами.

Начните с анализа Ваших доходов и расходов за последний месяц. Запишите свои доходы и траты. Затем просмотрите самые большие траты и подумайте, были ли они оправданы и есть ли для них менее затратные альтернативы на будущее. Когда у Вас будут записаны расходы за предыдущий месяц, запишите доходы следующего месяца на новой странице и запланируйте соответствующие им расходы. Установите желаемый уровень расходов для каждой категории затрат и попытайтесь его придерживаться.

Три больших статьи расходов

При составлении списков расходов и доходов начать стоит с большой тройки (еда, жильё и транспорт). Они обычно составляют более половины семейного бюджета и, следовательно, имеют наибольший потенциал для экономии. Иногда одного решения достаточно, чтобы оказать существенное влияние на кошелёк семьи. Например, если в Вашей семье два автомобиля, Вам следует отказаться от одного и больше пользоваться общественным транспортом.

Различайте желания и потребности

Важным аспектом экономии денег является проведение грани между желаниями и потребностями. Если Вы хотите различить, где проходит граница между эмоциональным желанием и реальной потребностью, стоит спросить себя перед покупкой: ”Мне это действительно нужно? Что произойдёт, если я это не куплю?” С помощью таких контрольных вопросов Вы можете исключить из своей корзины покупки, совершаемые под воздействием сиюминутных эмоций.

Откройте сберегательный счёт и платите в первую очередь себе

Самый простой способ начать сбережение — открыть сберегательный счет и платить в первую очередь себе. Это означает, что, когда Вы получаете зарплату, немедленно переведите определённую сумму на отдельный счет, который не связан с Вашей банковской карточкой. Желательно откладывать не менее 10% Вашего дохода.

Ищите возможности для дополнительного заработка

В дополнение к сбалансированному бюджету и советам по сбережению, необходимо искать возможности для увеличения доходов. Для этого изучайте и развивайте свои знания, навыки и увлечения — возможно, некоторые из них будут приносить дополнительный доход или даже станут в будущем основой Вашего бизнеса.