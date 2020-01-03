03.01.2020, 18:42

Эксперт Swedbank: что нужно сделать, чтобы улучшить свое финансовое положение в новом году

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Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank
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Эксперт Swedbank: что нужно сделать, чтобы улучшить свое финансовое положение в новом году
Foto: Priit Simson

Говорят, что звезды могут консультировать нас как по вопросам отношений, так и по финансовым делам. Например, предстоящий год Белой Крысы предсказывает довольно неустойчивую финансовую ситуацию для Овнов, в то время как Близнецам обещает улучшить финансовое положение и возможность инвестировать свободные деньги. Даже если Вы верите в гороскопы, все же стоит взять финансовые вопросы также и под свой контроль. С чего начать и что делать, чтобы обеспечить устойчивость своих финансов в новом году?

Начните с целей

Цель без плана — просто желание. Доказано, что уже сама постановка целей хорошо работает на результат, но цели следует ставить с умом. Хорошая цель важна лично для Вас, ясна, измерима и правильно рассчитана. Например, "Я до сентября откладываю по 65 евро каждый месяц. К 1 сентября у меня будет 500 евро на покупку нового дивана". Такая чёткая цель мотивирует гораздо сильнее, чем просто "Буду тратить меньше". Однако при постановке долгосрочных целей помните, что ни одну мечту нельзя считать недостижимой, если Вы к ней по-настоящему стремитесь.

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Выработайте в себе новые привычки

Приблизительно 40% наших ежедневных действий являются автоматическими и рутинными. Некоторые привычки полезны (например, чистить зубы), а другие вредны (например, пить чрезмерное количество кофе). Вредные привычки также влияют на наши кошельки. Например, если мы привыкли покупать кофе по 3 евро каждое утро на заправке или ходить в продуктовый магазин каждый день. Чтобы изменить поведение, желаемое изменение следует связать с повседневными привычками. Например, утром взять с собой термос с кофе и, проезжая мимо заправки, положить 3 евро в бардачок. Это небольшое изменение может сэкономить около 700 евро в год.

Ведите бюджет

Для достижения целей требуется некоторое планирование. Во-первых, следует проанализировать, на что тратятся деньги, как и сколько можно сэкономить. Существует множество инструментов планирования, таких как мобильные приложения, электронная таблица Excel, планировщик в интернет-банке, бумага и карандаш. Важно записывать даже самые маленькие покупки, так как к концу месяца небольшие расходы могут обернуться довольно крупными суммами.

Начните с анализа Ваших доходов и расходов за последний месяц. Запишите свои доходы и траты. Затем просмотрите самые большие траты и подумайте, были ли они оправданы и есть ли для них менее затратные альтернативы на будущее. Когда у Вас будут записаны расходы за предыдущий месяц, запишите доходы следующего месяца на новой странице и запланируйте соответствующие им расходы. Установите желаемый уровень расходов для каждой категории затрат и попытайтесь его придерживаться.

Три больших статьи расходов

При составлении списков расходов и доходов начать стоит с большой тройки (еда, жильё и транспорт). Они обычно составляют более половины семейного бюджета и, следовательно, имеют наибольший потенциал для экономии. Иногда одного решения достаточно, чтобы оказать существенное влияние на кошелёк семьи. Например, если в Вашей семье два автомобиля, Вам следует отказаться от одного и больше пользоваться общественным транспортом.

Различайте желания и потребности

Важным аспектом экономии денег является проведение грани между желаниями и потребностями. Если Вы хотите различить, где проходит граница между эмоциональным желанием и реальной потребностью, стоит спросить себя перед покупкой: ”Мне это действительно нужно? Что произойдёт, если я это не куплю?” С помощью таких контрольных вопросов Вы можете исключить из своей корзины покупки, совершаемые под воздействием сиюминутных эмоций.

Откройте сберегательный счёт и платите в первую очередь себе

Самый простой способ начать сбережение — открыть сберегательный счет и платить в первую очередь себе. Это означает, что, когда Вы получаете зарплату, немедленно переведите определённую сумму на отдельный счет, который не связан с Вашей банковской карточкой. Желательно откладывать не менее 10% Вашего дохода.

Ищите возможности для дополнительного заработка

В дополнение к сбалансированному бюджету и советам по сбережению, необходимо искать возможности для увеличения доходов. Для этого изучайте и развивайте свои знания, навыки и увлечения — возможно, некоторые из них будут приносить дополнительный доход или даже станут в будущем основой Вашего бизнеса.

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