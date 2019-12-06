Эксперт: средняя заработная плата растет гораздо быстрее, чем цены

Помимо алкоголя и дизельного топлива, дешевле стали также электричество и связь. Половина повышения цен пришлась на услуги досуга и развлечений.

Ожидается, что в следующем году цены будут расти такими же темпами, как и в этом году, на 2,3 процента.

Половина роста пришлась на услуги досуга и развлечений. Рост потребительских доходов и оптимистичный взгляд на будущее увеличат спрос на развлечения. Люди стали чаще путешествовать. Число поездок в Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Турцию в третьем квартале значительно выросло (данные Банка Эстонии).

Еда подорожала на 3 процента за год. Алкогольные напитки подешевели на 8 процентов. Помимо алкоголя и дизельного топлива подешевели электричество и связь.

В следующем году цены будут расти такими же темпами, как и в этом — на 2,3 процента. Инфляция будет расти из-за подорожания продуктов питания, аренды и досуга. Средняя заработная плата растёт гораздо быстрее, чем цены. По прогнозам Swedbank, средняя заработная плата нетто в этом году увеличится на 6 процентов, а в следующем — на 5. Рост заработной платы несколько компенсируется замедлением экономического роста и уменьшением дефицита рабочей силы, особенно в экспортных секторах.