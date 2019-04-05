Эксперт советует: как избавиться от квартиросъемщиков, которые ни денег не платят, ни съезжать не хотят?

Если же квартиросъемщик оказывается проблемным, отказывается покидать жилплощадь или даже меняет дверные замки, то избавиться от него сложно, так как в Эстонии закон на его стороне.
Устраивать самосуд опасно — часто применение физической силы жильцу заканчивается для арендодателя уголовным делом о незаконном выселении. Полиция также помочь не может, так как в основном дело связано с гражданской тяжбой, которую надо решать в суде.
К сожалению, судебные процессы могут длиться годами, и быстрого решения ждать не стоит. Не имея действующего договора о страховке судебных расходов, придется заплатить сотни евро госпошлины, а также нанять адвоката. Для быстрого получения от съемщика невыплаченной арендной платы или небольших расходов подойдет быстрое производство по платежному поручению.
А вот выселить жильца это не поможет. Только после вступившего в силу решения суда можно попросить судебного исполнителя о помощи в выселении жильца или востребования долга.
Конечно, тратить сотни евро на выселение арендаторов из изначально принадлежащей вам квартиры не совсем справедливо, но так предусматривает закон.
Действительно ли можно жить в квартире без разрешения?
Если договор об аренде с фиксированным сроком подошел к концу, все же можно попробовать попасть в свою квартиру и избавиться от наглого жильца с помощью полиции.
Статья 266 Пенитенциарного кодекса "Самовольное проникновение и невыполнение требования о покидании" предусматривает штраф или арест за "незаконное проникновение против воли владельца в здание, помещение, транспортное средство или на огражденную территорию либо незаконное невыполнение предъявленного владельцем требования покинуть их".
Если удастся доказать, что в поведение арендатора есть преступный мотив, то его может ждать штраф до 1200 евро или арест.
Однако добиться этого не так-то просто. Перед походом в полицию надо подготовить документацию по праву собственности на квартиру, окончании арендных отношении и несоблюдение требований покинуть жилплощадь.
Не лишней будет также помощь юриста при составлении уведомления о правонарушении и общении с полицией, так как в противном случае полиция моет отказать в помощи, сославшись на гражданскую тяжбу.