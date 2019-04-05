05.04.2019, 07:05

Эксперт советует: как избавиться от квартиросъемщиков, которые ни денег не платят, ни съезжать не хотят?

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rus.delfi.ee
EST 19
Üürileping
ÜürilepingFoto: Karin Kaljuläte

Сдача квартиры в аренду может превратиться для ее хозяина в настоящий ад, если квартиросъемщик постоянно задерживает выплату и отказывается освобождать жилплощадь. Как в таком случае стоит поступать, объясняет представитель страховой фирмы ERGO Майко Калвет.

Чаще всего проблемы возникают, когда отношения арендодателя и съемщика не были корректно оформлены. Не стоит понадеяться, что все будет и так хорошо — к договору надо относиться серьезно.

Подготовительная работа


Кроме того, у потенциально заинтересованного в аренде квартиры лица нужно запросить рапорт задолженностей по платежам, чтобы исключить хронических должников.

Обязательно надо проверить данные арендатора по паспорту или ID-карте, а также занести личный код, номер документа и другую информацию в договор об аренде.

Непременно стоит заключить письменный договор, где будут указаны обязательства сторон, размер арендной платы, срок ее выплаты и все, связанное с коммунальными платами. Договор лучше заключать на фиксированный срок без автоматического продления.

Чтобы избежать проблем при передаче ключей надо заключить акт приема-передачи, который должен содержать в себе описание интерьера квартиры вместе с фотографиями и списком находящихся внутри предметов.

Арендную плату обязательно надо просить ежемесячно и в качестве предоплаты, иначе есть возможность остаться без выплаты за последний месяц. Кроме того, у жильца стоит запросить залог, равный ежемесячному платежу — на случай причиненного квартире ущерба.

Коммунальные счета арендатору разумней оплачивать самому, а потом просто добавлять их к арендной плате — таким образом можно следить, чтобы у жильцов не возникало задолженностей по этим платежам. В таком случае долги потом приходится выплачивать арендодателю.

Закон на стороне квартиросъемщика


Если же квартиросъемщик оказывается проблемным, отказывается покидать жилплощадь или даже меняет дверные замки, то избавиться от него сложно, так как в Эстонии закон на его стороне.

Устраивать самосуд опасно — часто применение физической силы жильцу заканчивается для арендодателя уголовным делом о незаконном выселении. Полиция также помочь не может, так как в основном дело связано с гражданской тяжбой, которую надо решать в суде.

К сожалению, судебные процессы могут длиться годами, и быстрого решения ждать не стоит. Не имея действующего договора о страховке судебных расходов, придется заплатить сотни евро госпошлины, а также нанять адвоката. Для быстрого получения от съемщика невыплаченной арендной платы или небольших расходов подойдет быстрое производство по платежному поручению.

А вот выселить жильца это не поможет. Только после вступившего в силу решения суда можно попросить судебного исполнителя о помощи в выселении жильца или востребования долга.

Конечно, тратить сотни евро на выселение арендаторов из изначально принадлежащей вам квартиры не совсем справедливо, но так предусматривает закон.

Действительно ли можно жить в квартире без разрешения?


Если договор об аренде с фиксированным сроком подошел к концу, все же можно попробовать попасть в свою квартиру и избавиться от наглого жильца с помощью полиции.

Статья 266 Пенитенциарного кодекса "Самовольное проникновение и невыполнение требования о покидании" предусматривает штраф или арест за "незаконное проникновение против воли владельца в здание, помещение, транспортное средство или на огражденную территорию либо незаконное невыполнение предъявленного владельцем требования покинуть их".

Если удастся доказать, что в поведение арендатора есть преступный мотив, то его может ждать штраф до 1200 евро или арест.

Однако добиться этого не так-то просто. Перед походом в полицию надо подготовить документацию по праву собственности на квартиру, окончании арендных отношении и несоблюдение требований покинуть жилплощадь.

Не лишней будет также помощь юриста при составлении уведомления о правонарушении и общении с полицией, так как в противном случае полиция моет отказать в помощи, сославшись на гражданскую тяжбу.

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