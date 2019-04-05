Эксперт советует: как избавиться от квартиросъемщиков, которые ни денег не платят, ни съезжать не хотят?

Чаще всего проблемы возникают, когда отношения арендодателя и съемщика не были корректно оформлены. Не стоит понадеяться, что все будет и так хорошо — к договору надо относиться серьезно.

Подготовительная работа



Кроме того, у потенциально заинтересованного в аренде квартиры лица нужно запросить рапорт задолженностей по платежам, чтобы исключить хронических должников.

Обязательно надо проверить данные арендатора по паспорту или ID-карте, а также занести личный код, номер документа и другую информацию в договор об аренде.

Непременно стоит заключить письменный договор, где будут указаны обязательства сторон, размер арендной платы, срок ее выплаты и все, связанное с коммунальными платами. Договор лучше заключать на фиксированный срок без автоматического продления.

Чтобы избежать проблем при передаче ключей надо заключить акт приема-передачи, который должен содержать в себе описание интерьера квартиры вместе с фотографиями и списком находящихся внутри предметов.

Арендную плату обязательно надо просить ежемесячно и в качестве предоплаты, иначе есть возможность остаться без выплаты за последний месяц. Кроме того, у жильца стоит запросить залог, равный ежемесячному платежу — на случай причиненного квартире ущерба.

Коммунальные счета арендатору разумней оплачивать самому, а потом просто добавлять их к арендной плате — таким образом можно следить, чтобы у жильцов не возникало задолженностей по этим платежам. В таком случае долги потом приходится выплачивать арендодателю.

Закон на стороне квартиросъемщика