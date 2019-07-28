Эксперт: смягчение денежно-кредитной политики увеличивает риски

Если сейчас основная цель кредитно-финансовой политики ЕЦБ состоит в обеспечении приближения инфляции к уровню, который „ниже 2%, но близок к этому значению”, то вчера было неожиданно заявлено (видимо, с целью управления инфляционными ожиданиями), что если перспективы по инфляции не улучшатся и она будет ниже поставленной цели, банк начнёт действовать в направлении обеспечения симметрии при достижении инфляционной цели, то есть инфляция может быть как ниже, так и выше двух процентов, но вблизи этой цифры. В действительности и „ниже 2%, или около того” можно понимать как симметрию по отношению к 2%, но теперь эта формулировка зафиксирована и в пресс-релизе. Таким образом, к принципиальному изменению стратегии ЕЦБ это не приведёт. По крайней мере, в ближайшее время. Инфляция пока низкая, и её ближайшие перспективы не указывают даже на приближение к 2%.

Поиск консенсуса относительно начала новой программы по скупке активов в совете управляющих затруднителен, и к этой теме, по всей видимости, вернутся на следующем заседании. Тогда решение будет зависеть о того, в каком направлении будут развиваться перспективы экономики и роста цен.

Марио Драги неоднократно говорил, что центральный банк уже многое сделал своей кредитно-финансовой политикой для поддержки экономики зоны евро. Нужен более весомый вклад и со стороны фискальной политики. Повторил он это и на вчерашней пресс-конференции. И действительно, одного лишь кредитно-финансового стимулирования мало, если экономики стран — членов недостаточно устойчивы. Экономика разных стран еврозоны, как известно, сильно различается и нуждается в разных процентных ставках, и их кредиты также имеют разные процентные ставки. Уже в марте было решено с сентября текущего года приступить к полуторагодовым новым направленным долгосрочным операциям по рефинансированию (TLTRO-III) с целью улучшения кредитной деятельности в еврозоне и ускорения воздействия кредитно-финансовых инструментов на экономику.

Наряду с ЕЦБ, центробанки многих стран в своих предварительных заявлениях дали понять о намерении смягчить кредитно-финансовую политику и даже о понижении процентных ставок. Например, на следующей неделе Федрезерв США может понизить свою базовую процентную ставку.

Одним словом, денежная политика вновь смягчается. Но с этим связано всё больше рисков. Из-за низких процентных ставок много денег перетекло в ценные бумаги, и на целом ряде рынков соотношение цены акции и прибыли очень сильно выросло. В то же время ожидания низкого экономического роста и ослабление кредитно-финансовой политики наряду с низкими процентными ставками привлекают всё больше капиталов в облигации. А более высокие цены облигаций, как известно, означают более низкую и даже негативную доходность. Объём облигаций с негативной доходностью, по данным Bloomberg, уже превысил 12 триллионов долларов США. А совокупный мировой долг достиг 250 триллионов долларов, что составляет 320% мирового ВВП. Увеличилось в мире также число предприятий, которые не в состоянии рефинансировать свой долг.