Эксперт: шахтерам и энергетикам придется жить на меньшую зарплату

"Мировая практика показывает, что вслед за структурными изменениями в экономике происходят географические изменения в занятости.

Настало время – по необходимости и по бедности – работать вахтовым методом. Люди из Ида-Вирумаа так или иначе уже работают вахтовым методом по всей Эстонии", - сказал Варе.

Эксперт напомнил, что к концу полугодия в Эстонии пустовало 1800 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, из них 300 – в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.

"Руководители Нарвских предприятий говорят, что им не удается заполнить эти места, так как они не могут платить такую же зарплату, как платили энергетикам и шахтерам. Надо готовиться к тому, что Северо-Востоку придется жить на меньшую зарплату", – добавил он.