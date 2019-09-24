Эксперт: шахтерам и энергетикам придется жить на меньшую зарплату

"Нарвские предприниматели не смогут платить такую же зарплату, как платили энергетикам и шахтерам", заявил в студии ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ эксперт по экономическим вопросам, представитель крупного бизнеса Райво Варе.
"Мировая практика показывает, что вслед за структурными изменениями в экономике происходят географические изменения в занятости.
Настало время – по необходимости и по бедности – работать вахтовым методом. Люди из Ида-Вирумаа так или иначе уже работают вахтовым методом по всей Эстонии", - сказал Варе.
Эксперт напомнил, что к концу полугодия в Эстонии пустовало 1800 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, из них 300 – в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.
"Руководители Нарвских предприятий говорят, что им не удается заполнить эти места, так как они не могут платить такую же зарплату, как платили энергетикам и шахтерам. Надо готовиться к тому, что Северо-Востоку придется жить на меньшую зарплату", – добавил он.
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