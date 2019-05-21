Эксперт: рынок труда достиг пика

Рынком труда Эстонии управляют две сильные тенденции: адаптация предприятий к давлению зарплат и демография. Первая из них характеризует недавнее сообщение двух крупных предприятий о прекращении производства в Эстонии — здешний уровень зарплат стал слишком высоким. Средняя брутто-зарплата в этом году приближается к 1400 евро, и работодатели также признают, что за нетто-зарплату менее 1000 евро уже невозможно найти работника на какую-либо должность. И хотя низкие зарплаты были распространены, прежде всего, в обслуживании, то в секторе, обслуживающем отечественных клиентов, расходы на рабочую силу можно легче перенести в цены, поскольку в том же положении находятся также конкуренты. Во время быстрого роста зарплат рост цен получает, пожалуй, также меньше негативного внимания.

В более сложной ситуации оказался промышленный сектор, где большая часть продукции идет на экспорт, и этот сектор действует преимущественно в традиционных отраслях с низкой доходностью. То, что в промышленности Эстонии делается много пустой работы, характеризует тот факт, что если в обрабатывающей промышленности в прошлом году нашло применение почти 19% всех занятых работой людей, то из прибавочной стоимости, созданной во всей экономике, эта отрасль дала всего 15%. В других странах Европы это, как правило, наоборот, в том числе и в Литве, которая в экономическом плане занимает равное с Эстонией положение. Подобная несогласованность не будет длиться вечно, и в условиях быстрого роста зарплат это соотношение начнет улучшаться посредством закрытия малорентабельных предприятий.

Вторая большая тенденция — это, разумеется, демография, а точнее резкое падение численности людей более молодого трудового возраста. Низкая рождаемость в 1990-х обернулась сегодня большой головной болью для сектора обслуживания, который привык нанимать именно молодых работников. В то же время снижение количества рабочих рук постоянно движется дальше по оси времени и вскоре коснется всех секторов экономики. Как и в математике, две отрицательные тенденции могут привести к положительному результату — одновременно исчезнут низкооплачиваемые должности и их держатели.

Напряженность на рынке труда смягчил рост численности населения

Несмотря на то, что смертность по-прежнему превышает рождаемость, численность населения Эстонии уже четыре года подряд растет за счет иммиграции. По сравнению с 2015 годом численность населения увеличилась приблизительно на 11 500 человек, или на 0,9%. Эстония этим сильно выделяется из числа других стран Балтии: Литва за тот же период потеряла 4% своего народонаселения, или 127 000 человек, Латвия 3%, или 66 000 человек. Примечательно, что из возвращающихся на родину иммигрантов большую часть составляют эстонцы. Помимо реэмиграции на рынок труда повлияло масштабное привлечение кратковременной иностранной рабочей силы, что оказало наиболее положительный эффект на строительный сектор. И хотя объемы строительства прошлого года превысили даже пик бума 2007 года, это не заставило учителей, врачей и водителей автобусов браться за шпатели, а временный высокий спрос был покрыт за счет временной иностранной рабочей силы. К сожалению, все это не изменяет тот факт, что в долгосрочной перспективе уменьшение численности населения трудового возраста является одним из крупнейших вызовов для экономики Эстонии.