Эксперт рынка труда: все более важным становится понимание ожиданий специалистов

Работать можно и на работодателя или заказчика, расположенного в другом государстве или в другой части света. Самозанятость и деятельность посредством платформ, предлагающих работу, становятся нормой. Этой тенденции способствуют развитие цифровых платформ, желание работников быть более независимыми и желание работодателей сократить расходы на зарплату и увеличить гибкость труда. Необходимая работа закупается в качестве внешней услуги.

”Изменения, к которым приводят новые технологии, диверсификация и неопределенность форм трудовых отношений, возможность трансграничной работы и реструктуризация рынка труда вследствие развития технологий, с одной стороны, в значительной степени расширили возможности для самореализации и получения заработка. С другой стороны, эти изменения вселяют чувство неопределенности как в самих работников, работодателей, так и в лиц, ответственных за формирование политики”, — отметила Валлисту.

Риски для рынка труда, связанные с применением искусственного интеллекта, возникнут лишь в долгосрочной перспективе. В то же время, их также нельзя оставлять без внимания. Эксперты рынка труда сходятся во мнении, что в ближайшем будущем государства столкнутся с необходимостью решать глобальные вопросы, обусловленные технологическим развитием: как организовать систему образования, сократить поляризацию доходов и организовать изменения трудовой жизни.

По оценке руководителя исследования будущего рынка труда Центра мониторинга развития, следует подумать и о том, как поощрять творческий подход в мире алгоритмов и по достоинству ценить навыки работников. Также следует подумать, как предотвратить предвзятость решений на базе компьютерного обучения, приводящих к усилению неравенства в обществе.

Цель исследования Центра мониторинга развития ”Рынок труда 2035” — достичь понимания возможных путей развития рынка труда, так как соответствующие изменения приведут к возникновению ряда вызовов для государства в правовой сфере и в сфере социальной защиты. Наиболее важные из них касаются защиты лиц, занятых на случайных работах, правовых и налоговых вопросов в условиях роста глобального рынка труда и адаптации к меняющимся навыкам и ожиданиям цифрового мира.

Сценарии, разработанные в рамках исследования ”Рынок труда 2035”, призваны расширить в Эстонии дискуссию о развитии рынка труда и экономики. Они включают в себя материалы для обсуждения действий, которые следует предпринять в случае превалирования одного или другого пути развития.