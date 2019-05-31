Эксперт: рост экономики Эстонии шел быстрее, чем ожидалось. Теперь он замедлится(3)
Представляем вашему вниманию очередной обзор главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина
Представляем вашему вниманию очередной обзор главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина
Обрабатывающая промышленность обеспечила треть экономического роста
4,5-процентный экономический рост в первом квартале превысил наши ожидания. Обрабатывающая промышленность, которая в годовом сравнении выросла на 10%, обеспечила треть экономического роста. А вот строительные объёмы и добавленная стоимость стали снижаться, и эта отрасль свою лепту в экономический рост больше не вносит. Экономический рост имеет под собой сравнительно широкую основу. Наряду с обрабатывающей промышленностью хороший вклад в экономический рост внесли также сельское хозяйство, торговля, ИКТ-сектор и профессионально-техническая деятельность.
Рост налогов на продукты ускорился
Серьёзный вклад в экономический рост внесли нетто-налоги на продукты, главным образом, в связи с сильным ростом акцизов. И хотя поступление налога с оборота было более медленным, чем год назад, поступление налога с оборота также имело большое влияние.
Эстонская экономика и экспорт оставались сильными, несмотря на ослабление внешнего спроса
Рост импорта у наших крупнейших торговых партнёров в этом году резко замедлился. В то же время экономический рост многих стран — членов ЕС оставался относительно сильным. По предварительным данным, экономический рост Эстонии в первом квартале наряду с Венгрией, Польшей и Румынией был одним из самых больших в ЕС.
Хотя внешнеторговая статистика показывает в первом квартале замедление роста экспорта, в расчётах ВВП экспорт товаров ускорился почти до 7%. Причина в том, что в расчётах ВВП цифры экспорта корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки. Если почти три года подряд рост экспорта услуг был очень сильным, то в первом квартале текущего года этот показатель начал снижаться. Поскольку рост совокупного экспорта был сильнее импорта, то это внесло серьёзный вклад в рост экономики.
Инвестиции растут быстро, но их доля в экономике существенно не увеличилась
Несмотря на то, что в первом квартале рост зарплат и объёмов розничной торговли был очень сильным, рост частного потребления замедлился. Это немного удивило. А вот быстрый рост инвестиций продолжается уже три квартала подряд. В 17-процентный рост за первый квартал наибольший вклад внесли инвестиции корпоративного сектора, которые в годовом сравнении выросли на одну пятую. В то же время инвестиции государственного сектора, рост которых во второй половине прошлого года замедлился, в первом квартале этого года продемонстрировали резкий спад. Частично это было вызвано эффектом базы, поскольку в начале прошлого года инвестиции госсектора росли очень быстро. Хотя рост общего объёма инвестиций за последние два года был быстрым, это существенно не увеличило долю инвестиций в ВВП. Этот рост был ниже, чем мы видели перед последним экономическим кризисом и в течение ряда лет после него.
Чрезвычайно большими запасы оставались и в начале этого года
Важная тема, которая мешает прогнозированию и анализированию ВВП — чрезвычайно большая доля запасов. Она резко выросла в прошлом году и остаётся высокой также в первом квартале текущего года. Столь большая доля запасов вносит большой вклад в рост экономики.
Производительность по-прежнему отстает от роста расходов на рабочую силу
Несмотря на то, что рост часовой производительности немного замедлился (3%), в целом в Эстонии наблюдается тенденция роста производительности. В то же время рост производительности отстаёт от роста расходов на рабочую силу, что понемногу понижает конкурентоспособность экономики в целом. Но если посмотреть на нашу главную экспортирующую отрасль, то есть на обрабатывающую промышленность, то здесь рост производительности опережает рост расходов на рабочую силу уже последние пару лет. Это говорит о том, что рост расходов на рабочую силу не очень негативно сказался на ценовой конкурентоспособности этого экспортного сектора.
Экономический рост в этом году, по-видимому, будет ниже прошлогоднего
В соответствии с нашим прогнозом, опубликованным в начале апреля, рост экономики Эстонии в этом году замедлится до 3 процентов. Основная причина замедления — ожидающееся снижение внешнего спроса. В то же время речь идёт о сильном и более устойчивом для Эстонии росте. С одной стороны, в связи с быстрым ростом, имевшим место в начале текущего года, нам надо было бы поднять наш весенний прогноз, с другой же стороны, надо учесть, что Департамент статистики проведёт в этом году ревизию всей временной цепочки показателей ВВП, что, по всей видимости, изменит и цифры экономического роста.
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