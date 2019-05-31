Эксперт: рост экономики Эстонии шел быстрее, чем ожидалось. Теперь он замедлится

Рост импорта у наших крупнейших торговых партнёров в этом году резко замедлился. В то же время экономический рост многих стран — членов ЕС оставался относительно сильным. По предварительным данным, экономический рост Эстонии в первом квартале наряду с Венгрией, Польшей и Румынией был одним из самых больших в ЕС.

Хотя внешнеторговая статистика показывает в первом квартале замедление роста экспорта, в расчётах ВВП экспорт товаров ускорился почти до 7%. Причина в том, что в расчётах ВВП цифры экспорта корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки. Если почти три года подряд рост экспорта услуг был очень сильным, то в первом квартале текущего года этот показатель начал снижаться. Поскольку рост совокупного экспорта был сильнее импорта, то это внесло серьёзный вклад в рост экономики.

Инвестиции растут быстро, но их доля в экономике существенно не увеличилась

Несмотря на то, что в первом квартале рост зарплат и объёмов розничной торговли был очень сильным, рост частного потребления замедлился. Это немного удивило. А вот быстрый рост инвестиций продолжается уже три квартала подряд. В 17-процентный рост за первый квартал наибольший вклад внесли инвестиции корпоративного сектора, которые в годовом сравнении выросли на одну пятую. В то же время инвестиции государственного сектора, рост которых во второй половине прошлого года замедлился, в первом квартале этого года продемонстрировали резкий спад. Частично это было вызвано эффектом базы, поскольку в начале прошлого года инвестиции госсектора росли очень быстро. Хотя рост общего объёма инвестиций за последние два года был быстрым, это существенно не увеличило долю инвестиций в ВВП. Этот рост был ниже, чем мы видели перед последним экономическим кризисом и в течение ряда лет после него.

Чрезвычайно большими запасы оставались и в начале этого года

Важная тема, которая мешает прогнозированию и анализированию ВВП — чрезвычайно большая доля запасов. Она резко выросла в прошлом году и остаётся высокой также в первом квартале текущего года. Столь большая доля запасов вносит большой вклад в рост экономики.

Производительность по-прежнему отстает от роста расходов на рабочую силу

Несмотря на то, что рост часовой производительности немного замедлился (3%), в целом в Эстонии наблюдается тенденция роста производительности. В то же время рост производительности отстаёт от роста расходов на рабочую силу, что понемногу понижает конкурентоспособность экономики в целом. Но если посмотреть на нашу главную экспортирующую отрасль, то есть на обрабатывающую промышленность, то здесь рост производительности опережает рост расходов на рабочую силу уже последние пару лет. Это говорит о том, что рост расходов на рабочую силу не очень негативно сказался на ценовой конкурентоспособности этого экспортного сектора.

Экономический рост в этом году, по-видимому, будет ниже прошлогоднего

В соответствии с нашим прогнозом, опубликованным в начале апреля, рост экономики Эстонии в этом году замедлится до 3 процентов. Основная причина замедления — ожидающееся снижение внешнего спроса. В то же время речь идёт о сильном и более устойчивом для Эстонии росте. С одной стороны, в связи с быстрым ростом, имевшим место в начале текущего года, нам надо было бы поднять наш весенний прогноз, с другой же стороны, надо учесть, что Департамент статистики проведёт в этом году ревизию всей временной цепочки показателей ВВП, что, по всей видимости, изменит и цифры экономического роста.