Эксперт рассуждает: пенсионный фонд — с тормозами или без?

Хотя весна уже заявляет свои права, на выходных снова можно было кататься на лыжах и санках и наслаждаться, видимо, последним снегом. Однако когда я увидел, как дети спускаются с горки на санках, у меня возникла интересная параллель с пассивными и активными пенсионными фондами, пишет управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.
Предположим, что задача инвестирования — спуститься с заснеженной горы как можно быстрее, но безопасно. На склоне есть различные препятствия — деревья, камни и другие катающиеся. Возникает вопрос, в какой мере можно управлять санями, в какой мере сани несут сами, и на каких санях лучше "ехать к пенсии"?
Пассивные сани спускаются с горы без тормозов, потому что так, вроде, должно быть быстрее. Во время езды они движутся под действием силы тяжести, но "водитель" может выбрать направление перед тем, как спуститься. Однако у активных саней есть тормоза, которые можно использовать в опасных ситуациях. Правда, иногда их используют даже в тех случаях, когда вроде можно было и не тормозить. И всё-таки тормоза нужны, чтобы санки не перевернулись. Однако "водители" пассивных саней сделать ничего не могут: скорость растёт, направление выбрано заранее, и остаётся лишь держать пальцы скрещёнными, чтобы на пути не оказалось камня.
Однако есть одно важное решение, которое "водитель" пассивных саней принимает перед спуском — он выбирает направление. То же самое и в реальной жизни — с пассивными фондами. Выбранное направление имеет решающее значение, потому что тормозов нет. Позже остаётся только надеяться, что санки не перевернутся. Но активные "водители" до финиша доберутся обязательно. У них-то тормоза есть!
А теперь вместо саночников рассмотрим более внимательно пенсионные фонды, чтобы понять разницу между теми, что с "тормозами" и теми, что без "тормозов", а также в каком направлении следует двигаться.
Пассивные фонды (те, что без "тормозов")
Пассивные или индексные фонды были доступны среди вариантов пенсионных фондов Эстонии уже на протяжении многих лет. Хотя индексные фонды обычно отслеживают определённый индекс ценных бумаг, у них есть разные способы инвестировать по аналогии с индексами. Строго говоря, индексные фонды следуют определённому индексу ценных бумаг при инвестировании и стараются обеспечить как можно более похожую доходность, инвестируя непосредственно в ценные бумаги этого индекса или в другие индексные фонды.
Однако часто предпочтение отдаётся нескольким индексам ценных бумаг одновременно, и их доли в фонде устанавливаются либо раз и навсегда, либо регулярно, через определённые промежутки времени. Например, доли могут быть присвоены совокупному индексу развитых и развивающихся рынков. Создаётся индексный фонд, в котором управляющая компания хочет большей гибкости в выборе целевых рынков, но предпочитает инвестировать на этих рынках через другие индексные фонды. Такой фонд может быть активен в выборе целевых рынков, но пассивен в выборе ценных бумаг на целевых рынках. Важно всегда инвестировать в целевые рынки с минимально возможными затратами, что является самым большим преимуществом индексных фондов и аргументом в пользу инвестирования именно в фонды.
Исходя из вышеизложенного, мы можем видеть, что в случае с фондами, которые являются пассивными по своему названию, инвестиции не обязательно должны быть пассивными. Доходность определяется выбором индексов в фонде, и это решение всегда — активное действие как для управляющей компании, так и для инвестора, который должен определить свои собственные предпочтения в отношении фонда на основе выбора индексов.
Активные фонды (те, что с "тормозами")
Активные фонды отличаются тем, что сами выбирают ценные бумаги и формируют из них инвестиционный портфель, не следуя определённым индексам ценных бумаг на целевых рынках. Целью может быть более высокая доходность, чем у биржевых индексов, или другая заявленная цель. Здесь важна инвестиционная стратегия, опыт и знания управляющей компании, которые формируют состав инвестиционного портфеля и в конечном итоге определяют доходность фонда.
Ясно, что активные фонды гораздо более гибкие, поскольку инвестиционными рисками можно управлять на постоянной основе как с помощью принятия рисков, так и хеджирования. Во времена стабильного экономического роста, активные фонды могут увеличивать свой потенциал доходности, немного повышая риски или диверсифицируя их. С другой стороны, в чрезвычайных ситуациях появляется возможность снизить риски, что может обеспечить защиту и ограничить убытки, когда в экономике и на фондовых рынках наступают сложные времена.
Однако в целом фондовые рынки всегда восстанавливаются быстрее, чем экономическая ситуация, поэтому активные фонды рискуют оставаться консервативными слишком долго. С другой стороны, восстановление фондовых рынков и улучшение экономической ситуации не всегда идут рука об руку: фондовые рынки часто могут сделать так называемый "фальстарт", будучи слишком оптимистичными в отношении экономического развития. Индексные фонды повторяют все подобные рыночные движения, независимо от экономических перспектив.
Какой же фонд выбрать?
Какой пенсионный фонд выбрать (пассивный или активный) зависит, конечно, от каждого человека. Активный фонд подходит тем, кто считает важным, чтобы об их сбережениях заботились на постоянной основе, снижая риски, если это необходимо, или вкладывая средства в инструменты с более высоким потенциалом доходности. Пассивный же фонд подходит, прежде всего, тем, кто не беспокоится о колебаниях рынка, не считает необходимым управлять инвестициями и хочет всегда полностью инвестировать в целевой рынок фонда с минимально возможными затратами.
Статья носит ознакомительный характер, отражает личное мнение автора и не является инвестиционным анализом, или рекомендацией по продаже или покупке конкретных ценных бумаг.
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