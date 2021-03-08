Эксперт рассуждает: пенсионный фонд — с тормозами или без?

Предположим, что задача инвестирования — спуститься с заснеженной горы как можно быстрее, но безопасно. На склоне есть различные препятствия — деревья, камни и другие катающиеся. Возникает вопрос, в какой мере можно управлять санями, в какой мере сани несут сами, и на каких санях лучше "ехать к пенсии"?

Пассивные сани спускаются с горы без тормозов, потому что так, вроде, должно быть быстрее. Во время езды они движутся под действием силы тяжести, но "водитель" может выбрать направление перед тем, как спуститься. Однако у активных саней есть тормоза, которые можно использовать в опасных ситуациях. Правда, иногда их используют даже в тех случаях, когда вроде можно было и не тормозить. И всё-таки тормоза нужны, чтобы санки не перевернулись. Однако "водители" пассивных саней сделать ничего не могут: скорость растёт, направление выбрано заранее, и остаётся лишь держать пальцы скрещёнными, чтобы на пути не оказалось камня.

Однако есть одно важное решение, которое "водитель" пассивных саней принимает перед спуском — он выбирает направление. То же самое и в реальной жизни — с пассивными фондами. Выбранное направление имеет решающее значение, потому что тормозов нет. Позже остаётся только надеяться, что санки не перевернутся. Но активные "водители" до финиша доберутся обязательно. У них-то тормоза есть!

А теперь вместо саночников рассмотрим более внимательно пенсионные фонды, чтобы понять разницу между теми, что с "тормозами" и теми, что без "тормозов", а также в каком направлении следует двигаться.

Пассивные фонды (те, что без "тормозов")

Пассивные или индексные фонды были доступны среди вариантов пенсионных фондов Эстонии уже на протяжении многих лет. Хотя индексные фонды обычно отслеживают определённый индекс ценных бумаг, у них есть разные способы инвестировать по аналогии с индексами. Строго говоря, индексные фонды следуют определённому индексу ценных бумаг при инвестировании и стараются обеспечить как можно более похожую доходность, инвестируя непосредственно в ценные бумаги этого индекса или в другие индексные фонды.