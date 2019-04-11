Эксперт рассказывает: что на самом деле привлекает молодежь к работе и почему они часто меняют должности

”Весь мой опыт и недавние исследования демонстрируют, что для нынешней молодежи — людей в возрасте 20-35 лет — наиболее важной ценностью на рабочем месте является возможность расти и учиться. Сумма зарплаты расположилась в списке важных факторов на несколько позиций ниже, а название должности занимает самое последнее место”, — пояснил Прийт Суйтслепп, консультант занимающегося наймом рабочей силы международного предприятия ThinkingAhead долгое время ведущий продажи посредством Southwestern Advantage.

”Да, деньги и различные бонусы, разумеется, могут заманить людей на работу, но это — краткосрочный выигрыш. Сегодня молодой человек работает на одном месте в среднем два года, после чего в поисках развития двигается дальше. Для работодателей же постоянный поиск и обучение новых работников является затратным делом — как в денежном, так и во временном смысле”, — отметил он.

Суйтслепп пояснил, что молодым людям нужно предоставлять вызовы и возможности развития, и в достаточной степени пояснить такие возможности, чтобы работа не стала монотонной.

”Проблема, также, и в самих кандидатах, поскольку мы часто видим, как место работы меняют из-за каких-то бонусов или потому что та или иная сфера деятельности кажется интересной. Люди не продумывают и не изучают возможности повышения и то, как могли бы выглядеть их должностные обязанности через год, два или пять лет. Важно размышлять и о том, как конкретное рабочее место поможет в достижении поставленных перед самим собой будущих целей”, — пояснил Суйтслепп.