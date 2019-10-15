Эксперт рассказал, на что жители Эстонии тратят взятые ими малые кредиты

На жилье люди тратят кредитные средства в 30% случаев. Это может быть как ремонт, так и аренда квартиры или покупка бытовой техники, отложить которую невозможно. По словам исполнительного директора Credit24 Иво Поппа, расходы на жилье стабильно круглый год возглавляют рейтинг причин, по которым люди берут малые займы.

В 20% случаев люди берут кредит на путешествия. ”Если еще несколько лет назад люди предпочитали заранее накопить деньги, то сейчас все смелее тратят дополнительные средства на покупку авиабилетов”, — говорит Попп. Подобный подход популярен как летом, так и зимой.

Около 10% случаев приходится на медицинские расходы, например, стоматологические. ”Также к нам все чаще обращаются люди, у которых в медицинской помощи нуждается питомец. Как и в случае с расходами на лечение людей, лекарства и лечение животных зачастую очень дорогое и людям не под силу покрыть это за счет своих накоплений, поэтому они прибегают к дополнительным источникам”.