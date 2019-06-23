Эксперт предупреждает: на пляже с мобильным телефоном надо обращаться очень осторожно

По словам Селиов, если вы берёте смарт-устройства с собой на пляж, вам следует быть очень осторожными, потому что песчинки могут повредить как динамик или микрофон, так и экран. ”Если песок попал на экран, следует осторожно сдуть его, а потом легкими движениями стереть остатки песка мягкой тканью. Если экран тереть слишком сильно, это может его повредить”, — добавила Селиов.

Песок может не только поцарапать устройство, но и стать причиной других повреждений — в жаркие летние дни он быстро нагревается и становится горячим. ”Если оставить устройство на горячем песке или на солнце, экран может отклеиться, — поделилась Селиов. — Поэтому телефон следует ограждать от попадания прямых солнечных лучей и держать, например, в сумке, и доставать его оттуда только на время пользования”.

Селиов сказала, что осторожными на пляже следует быть также снимая фото или видео, потому что телефон легко может выскользнуть из рук и упасть в песок или в воду. Влажность и вода летом становятся главными врагами смарт-устройств. ”Если не водонепроницаемый телефон падает в воду, первое, что следует сделать, — вынуть SIM-карту, если есть возможность, то и аккумулятор, и удалить излишки воды. После этого следует как можно быстрее доставить устройство в центр обслуживания”, — поделилась Селиов.

Осторожность следует проявлять и в тех случаях, когда вы говорите по телефону под дождём. ”Если телефон не влагонепроницаемый, достаточно одной капли дождя, попавшей в уязвимое место, чтобы телефон получил повреждение от воды, — предупредила Селиов. — Если телефон с таким повреждением отнести в центр обслуживания, индикатор влажности покажет, что телефон намочили, и гарантия в этом случае перестанет действовать”.