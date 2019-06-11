Эксперт: потепление климата имеет весьма болезненные последствия для экономики Эстонии

Производство энергии в Эстонии является одним из самых загрязняющих в Европе: выбросы CO2 от сланцевой энергии в три раза превышают средние показатели по ЕС и даже превышают эмиссию импортируемой из России энергии. Поскольку Европа все активнее борется с потеплением климата, то способ, которым Эстония до сих пор производила энергию, нельзя назвать устойчивым.

По словам специалистов в данной области, нынешний кризис мог бы быть смягчён более широким использованием биомассы. Другое дело, насколько разумно набивать котлы древесиной, и как это повлияло бы на цену древесного сырья. Как вариант для сланцевой промышленности выход видится в том, чтобы производить из сланца масло, а не бросать его в печь. Вместе с тем, увеличение мощностей по переработке требует больших инвестиций, а на это нужно время. Увы, с учетом мировых тенденций, может случиться так, что через десяток лет эти инвестиции окажутся уже бесполезными.

Увеличивается налогообложение экологического воздействия

Несмотря на то, что ”мягкие ценности”, несомненно, играют важную роль в направлении экологичного поведения людей и предприятий, в мире всё решают деньги. Основываясь на этом принципе, для уменьшения загрязнения окружающей среды были реализованы такие программы, как Европейская схема торговли квотами на выбросы. Отправной точкой системы является экономическая проблема — выбросы CO2 имеют негативные последствия для общества в целом, однако никакой механизм не может это компенсировать. На уровне индивида воздействие тоже достаточно мало, чтобы его игнорировать. Основы налогообложения внешних негативных факторов заложил в свое время британский экономист Артур Пигу, однако сочетание принципов капитализма и устойчивого развития является очень актуальной темой даже в современной экономике.

Система квот Европейского союза — по крайней мере, с экономической точки зрения — считается одним из самых передовых инструментов в борьбе с изменением климата. В отличие, например, от простого топливного акциза, систему старались построить более мудро, что позволяло торговать выбросами CO2 на рынке. В идеале это помогает сократить выбросы на предприятиях, где это наиболее эффективно, и поддерживает цену загрязнения на более динамичном и приспосабливающемся уровне.

Однако парниковые газы, выбрасываемые странами Европейского союза, составляют менее 10% от всего ”мирового производства”. В 2017 году глобальные выбросы CO2 составляли, по оценкам, 37 млрд тонн. Крупнейшим загрязнителем стал Китай — 11 млрд тонн, за ним следует США — 5 млрд тонн. В то же время Китай тоже уже тестирует аналогичную европейской систему торговли квотами, которая на национальном уровне должна будет вступить в силу к 2020 году.

Безработный регион Ида-Вирумаа не соответствует принципам устойчивого развития

Однако устойчивое развитие — это не только бережное отношение к природе. Об этом часто забывают те, кто считает себя крупнейшими борцами в этой области. Если во имя уменьшения воздействия на окружающую среду все люди, имеющие отношение к сланцевому сектору, потеряют свою работу, то такое совокупное воздействие на Эстонию может быть более негативным, чем ущерб, вызванный использованием сланца. Поэтому радикальный Põxit далёк от реалий даже в следующем десятилетии. Зато сегодня стоит воспользоваться весьма благоприятным моментом на рынке труда, когда людям из сланцевого сектора легче найти новую работу, чем когда-либо прежде.

Эстония, конечно, не является здесь исключением, однако последние дискуссии, например, вокруг возможного целлюлозного завода и вырубки леса, показали, что продвижению к более устойчивой экономической модели препятствует недостаток знаний и отсутствие соответствующей площадки для дискуссии. Борцы за экологию отличаются излишней радикальностью и приверженностью идеологии, в то время как подавляющее большинство людей вообще не интересуются этими вопросами. Поскольку Эстония следует европейским тенденциям с небольшой задержкой, вскоре и на нашем политическом небосклоне можно ожидать более заметного появления зеленого мировоззрения. Вопрос в том, приведет ли это нас к оптимальному результату для общества.