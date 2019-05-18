Эксперт: после ухода Handelsbanken у иностранных предприятий уменьшатся возможности вести бизнес в странах Балтии

”Несмотря на небольшую долю Handelsbanken на рынке и на стратегию малого роста, их уход с местного рынка огорчает” — рассказал Аймар Роосалу.

”Прежде всего это скажется на уменьшении иностранных инвестиций, поскольку банк обслуживал клиентов других государств как филиал. Международное доверие к Эстонии и странам Балтии тоже снизится, даже если на это нет веской причины”.

”Безусловно, возникнут вопросы, почему стабильный и уважаемый банк закрывается и не считает нужным немного инвестировать в этот регион, чтобы улучшить экономические показатели?” — отметил Аймар Роосалу. ”В таком положении возникают обоснованные спекуляции относительно того, какой скандинавский банк покинет рынок следующим? Разумеется, такие новости в долгосрочной перспективе оказывают влияние на стоимость денег, поскольку указывают на высокие риски на рынке. Особенно с учетом того, что Handelsbanken покидает его не первым”.