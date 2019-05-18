Эксперт: после ухода Handelsbanken у иностранных предприятий уменьшатся возможности вести бизнес в странах Балтии

По словам руководителя подразделения коммерческих кредитов Bigbank Аймара Роосалу, у иностранных предприятий уменьшатся возможности для ведения бизнеса в странах Балтии после того, как банк Handelsbanken закроет конторы в Таллинне, в Риге и в Вильнюсе.
”Несмотря на небольшую долю Handelsbanken на рынке и на стратегию малого роста, их уход с местного рынка огорчает” — рассказал Аймар Роосалу.
”Прежде всего это скажется на уменьшении иностранных инвестиций, поскольку банк обслуживал клиентов других государств как филиал. Международное доверие к Эстонии и странам Балтии тоже снизится, даже если на это нет веской причины”.
”Безусловно, возникнут вопросы, почему стабильный и уважаемый банк закрывается и не считает нужным немного инвестировать в этот регион, чтобы улучшить экономические показатели?” — отметил Аймар Роосалу. ”В таком положении возникают обоснованные спекуляции относительно того, какой скандинавский банк покинет рынок следующим? Разумеется, такие новости в долгосрочной перспективе оказывают влияние на стоимость денег, поскольку указывают на высокие риски на рынке. Особенно с учетом того, что Handelsbanken покидает его не первым”.
По словам Аймара Роосалу, прискорбно, что скандинавские банки решили ограничить деятельность на местном рынке. ”Причины для ухода те же, что крылись и за решениями банков Nordea и DNB — они боятся агрессии со стороны России в отношении ближних соседей”, — сказал Аймар Роосалу. ”Однако, их клиенты не останутся необслуженными, у местных банков, помимо Bigbank, есть еще хорошие альтернативы в виде LHV и COOP. Хорошо капитализированные местные банки смогут предложить им более широкий ассортимент услуг”.