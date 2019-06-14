14.06.2019, 07:15

Эксперт по страхованию о грозе: не стоит надеяться, что молния выберет случайный столб


rus.delfi.ee
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Välk
VälkFoto: Irina Nesterenko

В летнее время дожди с молнией и штормы довольно частое явление, и в Эстонии в среднем 20 таких дней в году. Для того, чтобы молния не повредила имущество, специалист страхового общества ERGO по рассмотрению имущественных ущербов Туули Калберг дает несколько советов, как можно защитить свой дом.

В основном молния повреждает электронные устройства. Страховые ущербы, возникшие по причине неполадок, отключений и перенапряжений, регистрируются почти после каждого большого грозового шторма или сильного ветра с дождем. Например, в 2018 году самый крупный ущерб, который был нанесен природной стихией, был именно в следствие шторма и проливных дождей. В Харьюском и Пярнуском уездах, а также в других пляжных районах, количество ущербов по причине шторма в прошлом году выросло по сравнению с позапрошлым годом почти вполовину.

Вызванное ударом молнии короткое замыкание может за несколько секунд сжечь дом. Сила тока молнии превышает 200 000 ампер, и ее температура может достигать 3000 градусов. Поэтому нужно обязательно быть готовым и серьезно относиться к опасности, которую несет с собой молния.

Отключение оборудования от электрической сети

Простой и не теряющий актуальности совет — при приближении грозы и шторма отключать технику от электрической и кабельной сети. ”Также выходя утром из дома, стоит посмотреть прогноз погоды — если обещают грозу, то нужно заранее отключить электрические приборы от тока”, — советует Калберг. Большая опасность во время грозы связана с использованием водяных систем, так как вода хорошо проводит электричество. Поэтому стоит отложить как мытье посуды, так и поход в душ, до того момента, пока гроза пройдет.

Хорошим проводником электричества является также дым, который идет из дымохода, поэтому во время грозы не топите камин.

Защитные системы

По словам Калберг, для обеспечения дополнительного страхования стоит выяснить, отвечает ли вашим потребностям и возможностям для защиты дома, например, защита от напряжения или стабилизатор тока, которые также предупреждают повреждения. Самый простой способ защиты дома — поставить стержневой молниеотвод, который принимает удар молнии на себя. Обратите внимание, что если вы живете вблизи высоких деревьев, то нужно проследить, чтобы стержневой молниеотвод был установлен правильно. Важно, чтобы дымовой датчик был в порядке, и в случае пожара, вызванного ударом молнии, пожар был бы замечен как можно быстрее.

Страхование

”Жизнь непредсказуема, человек ошибается и последствия печальны, поэтому для предотвращения последствий стоит изучить возможности страхования домашней техники”, — отмечает специалист ERGO по имущественным ущербам. ”Компьютер, телефон, роутер и другие устройства такого типа относятся к движимому имуществу, поэтому договор о страховании должен обязательно включать в себя страхование домашнего имущества”, — напоминает Калберг. Ущербы, возникающие вследствие молнии или других причин, связанных с электричеством, возмещаются только в рамках полного страхования от всех рисков.

Также Калберг советует хранить документы о покупке техники, полученные и отправленные сообщения об отключении электричества, а также иные документы, которые могут быть необходимы для получения возмещения по страхованию жилья. Также необходимо при первой возможности сообщить страховому обществу об ущербе.

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