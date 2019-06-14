Эксперт по страхованию о грозе: не стоит надеяться, что молния выберет случайный столб

По словам Калберг, для обеспечения дополнительного страхования стоит выяснить, отвечает ли вашим потребностям и возможностям для защиты дома, например, защита от напряжения или стабилизатор тока, которые также предупреждают повреждения. Самый простой способ защиты дома — поставить стержневой молниеотвод, который принимает удар молнии на себя. Обратите внимание, что если вы живете вблизи высоких деревьев, то нужно проследить, чтобы стержневой молниеотвод был установлен правильно. Важно, чтобы дымовой датчик был в порядке, и в случае пожара, вызванного ударом молнии, пожар был бы замечен как можно быстрее.
Страхование
”Жизнь непредсказуема, человек ошибается и последствия печальны, поэтому для предотвращения последствий стоит изучить возможности страхования домашней техники”, — отмечает специалист ERGO по имущественным ущербам. ”Компьютер, телефон, роутер и другие устройства такого типа относятся к движимому имуществу, поэтому договор о страховании должен обязательно включать в себя страхование домашнего имущества”, — напоминает Калберг. Ущербы, возникающие вследствие молнии или других причин, связанных с электричеством, возмещаются только в рамках полного страхования от всех рисков.
Также Калберг советует хранить документы о покупке техники, полученные и отправленные сообщения об отключении электричества, а также иные документы, которые могут быть необходимы для получения возмещения по страхованию жилья. Также необходимо при первой возможности сообщить страховому обществу об ущербе.
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