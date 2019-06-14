Эксперт по страхованию о грозе: не стоит надеяться, что молния выберет случайный столб

В основном молния повреждает электронные устройства. Страховые ущербы, возникшие по причине неполадок, отключений и перенапряжений, регистрируются почти после каждого большого грозового шторма или сильного ветра с дождем. Например, в 2018 году самый крупный ущерб, который был нанесен природной стихией, был именно в следствие шторма и проливных дождей. В Харьюском и Пярнуском уездах, а также в других пляжных районах, количество ущербов по причине шторма в прошлом году выросло по сравнению с позапрошлым годом почти вполовину.

Вызванное ударом молнии короткое замыкание может за несколько секунд сжечь дом. Сила тока молнии превышает 200 000 ампер, и ее температура может достигать 3000 градусов. Поэтому нужно обязательно быть готовым и серьезно относиться к опасности, которую несет с собой молния.

Отключение оборудования от электрической сети

Простой и не теряющий актуальности совет — при приближении грозы и шторма отключать технику от электрической и кабельной сети. ”Также выходя утром из дома, стоит посмотреть прогноз погоды — если обещают грозу, то нужно заранее отключить электрические приборы от тока”, — советует Калберг. Большая опасность во время грозы связана с использованием водяных систем, так как вода хорошо проводит электричество. Поэтому стоит отложить как мытье посуды, так и поход в душ, до того момента, пока гроза пройдет.

Хорошим проводником электричества является также дым, который идет из дымохода, поэтому во время грозы не топите камин.

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