Эксперт по рынку труда: самое время задать себе вопрос - есть ли у меня план Б?

Для того чтобы не испытывать страх из-за того, что будет завтра, нужно подумать, какой будет ваш план Б на случай, если по-прежнему двигаться вперед уже будет невозможно. Хорошая новость в том, что сегодня есть возможности для того, чтобы составить план. На помощь придут консультанты по карьере кассы по безработице: Для чего вообще нужно учиться? И чему было бы полезно поучиться?

Для чего нужно учиться?

Все мы подсознательно понимаем, что выполнять одну работу всю жизнь невозможно, рынок труда и экономика меняются, технологии предлагают новые возможности. На обучение можно смотреть как на повышение своей ценности, со своим жильем мы делаем тоже самое, держа его в порядке и инвестируя в него свое время и деньги. Точно также заботу и внимание требуют и наши навыки и знания.

Совмещать учебу с работой можно показаться сложным, но современные возможности обучения значительно гибче чем 20 лет назад. Учебные заведения поняли, что сегодняшний студент не приходит сразу после школу и хочет другие возможности обучения.

Как совместить учебу, работу, семью?

План Б не всегда идет так гладко, как ожидалось. Поэтому стоит продумать, как совместить учебу и свою жизнь до этого — работу, семью. Важно продумать и финансовую сторону.

Касса по безработице уже несколько лет поддерживает поступление на учебу, при этом неважно, есть у человека работа или нет. Поддерживается обучение по тем специальностям, на которые в будущем будет больший спрос на работников, и где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей подготовкой. Специальности отобраны на основании исследований OSKA, и этот список дополняется каждый год. В этом году можно выбрать из более чем 100 учебных программ в более чем 40 учебных заведениях, учиться можно по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке. Со специальностями и учебными заведениями можно ознакомиться на портале кассы по безработице.

Пособие на участие в уровневом обучении получают от кассы по безработице те люди, у которых нет профессионального или специального образования, и у которых с окончания школы прошло не менее пяти лет. Пособие выплачивается и тем людям, у которых с момента получения специального или профессионального образования прошло более 15 лет. Размер пособия зависит от того, есть ли у человека доход. С августа размер пособия повысится как для работающих людей, так и для соискателей работы. Если обучение по какой-либо причине прервется, то пособие возвращать не нужно.