21.06.2020, 17:55

Эксперт по рынку труда: самое время задать себе вопрос - есть ли у меня план Б?

 (1)
Пирет Валгма, главный специалист по повышению квалификации и услугам по карьере
EST
Эксперт по рынку труда: самое время задать себе вопрос - есть ли у меня план Б?
Пирет ВалгмаКасса по безработице

Эстонская экономика быстро изменилась и будет меняться и в будущем. Готовы ли вы к изменениям? Думая об ответе на этот вопрос, испытывать страх нормально. Как правило, причина страха кроется в неизвестности, люди боятся того, с чем раньше не сталкивались.

Для того чтобы не испытывать страх из-за того, что будет завтра, нужно подумать, какой будет ваш план Б на случай, если по-прежнему двигаться вперед уже будет невозможно. Хорошая новость в том, что сегодня есть возможности для того, чтобы составить план. На помощь придут консультанты по карьере кассы по безработице: Для чего вообще нужно учиться? И чему было бы полезно поучиться?

Для чего нужно учиться?

Все мы подсознательно понимаем, что выполнять одну работу всю жизнь невозможно, рынок труда и экономика меняются, технологии предлагают новые возможности. На обучение можно смотреть как на повышение своей ценности, со своим жильем мы делаем тоже самое, держа его в порядке и инвестируя в него свое время и деньги. Точно также заботу и внимание требуют и наши навыки и знания.

Совмещать учебу с работой можно показаться сложным, но современные возможности обучения значительно гибче чем 20 лет назад. Учебные заведения поняли, что сегодняшний студент не приходит сразу после школу и хочет другие возможности обучения.

Как совместить учебу, работу, семью?

План Б не всегда идет так гладко, как ожидалось. Поэтому стоит продумать, как совместить учебу и свою жизнь до этого — работу, семью. Важно продумать и финансовую сторону.
Касса по безработице уже несколько лет поддерживает поступление на учебу, при этом неважно, есть у человека работа или нет. Поддерживается обучение по тем специальностям, на которые в будущем будет больший спрос на работников, и где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей подготовкой. Специальности отобраны на основании исследований OSKA, и этот список дополняется каждый год. В этом году можно выбрать из более чем 100 учебных программ в более чем 40 учебных заведениях, учиться можно по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке. Со специальностями и учебными заведениями можно ознакомиться на портале кассы по безработице.

Пособие на участие в уровневом обучении получают от кассы по безработице те люди, у которых нет профессионального или специального образования, и у которых с окончания школы прошло не менее пяти лет. Пособие выплачивается и тем людям, у которых с момента получения специального или профессионального образования прошло более 15 лет. Размер пособия зависит от того, есть ли у человека доход. С августа размер пособия повысится как для работающих людей, так и для соискателей работы. Если обучение по какой-либо причине прервется, то пособие возвращать не нужно.

Если вы хотите получать пособие, то заявление нужно подать до начала обучения, и это можно сделать через портал самообслуживания e-töötukassa. Прежде всего нужно пойти на консультацию по карьере, где можно со специалистом обсудить свои платы и узнать, как проходит процесс ходатайства о пособии. Консультацию можно также получить, не выходя из дома — через интернет.

Есть ли у вас план Б, или какие навыки у вас еще есть?

В конце прошло года исследовательская фирма Turu-Uuringute AS провела исследование, в котором задавался вопрос: Если бы вы потеряли свою нынешнюю работу по специальности, есть ли у вас другая специальность, по которой работать? Утвердительно ответило 40%.
Значительно больше этого мнения придерживались респонденты в возрасте 35-49 лет, с высшим образованием; предприниматели, руководители, руководители среднего звена, а также специалисты среднего звена, чиновники и люди, которые работают с людьми. Как часто бывает, и в этом исследовании более уверенными в себе были мужчины — 45% мужчин и 36% женщин ответили, что у них есть запасной план. Если посмотреть, кто больше всего признает, что не знает, что дальше делать, если сегодня работы не станет, то выделяются респонденты в возрасте старше 50 лет и люди с начальным и основным образованием. Из последних 19% сказали, что у них есть запасной план.

В течение двух лет пособие на участие в уровневом обучении от кассы по безработице получили примерно 2000 человек. Больше всего с пособием поступали учиться на работника по уходу, электрика по внутренним работам, а также на младшего специалиста ИТ-систем.
Подробнее о пособии можно узнать на сайте Эстонской кассы по безработице или по инфотелефону 15501.

Читайте также: