Эксперт по рынку труда: никому не советую сейчас надеяться на государство

"Я дам два совета. 1. Я никому не советую сейчас ввязываться в трудовые споры. Неважно, договор был или нет. Сейчас важно найти источник дохода. 2. Я бы никому не советовал сейчас надеяться на государство. Имея опыт кризиса 90х, могу сказать, что надеяться нужно только на себя", — сказал Вадим Вейцман.

По его словам, во время кризисов в выигрыше будут те, кто умеет делать что-то своими руками. "Не исключено, что сантехник будет ценнее ИТ-специалиста, — добавил он. — Сейчас категорически необходимо обучиться новой профессии. Специальность нужно выбирать не ту, от которой сердце поет, а ту, которая необходима в любой ситуации. Например, социальные работники, врачи, школьные учителя".

Как уточнил Вейцман, с портала по трудоустройству cv.ee исчезли предложения о работе для простых офисных сотрудников, т.н. офисных планктонов, зато появились вакансии для трактористов, сварщиков.