Эксперт по науке поведения: работодатели должны привыкнуть к мультизадачности молодежи



По утверждению Рейнсон, работодатели преимущественно среднего возраста наблюдают за поколением Z с большим интересом и некоторым замешательством. ”Они на самом деле так отличаются от предыдущих поколений? Самым существенным отличием является т.н мультизадачность, которая выражается в параллельном использовании нескольких медиаканалов или гаджетов”, — сказала Рейнсон. ”В какой-то мере это стало нормой во всех возрастных группах — средний житель Эстонии проводит около 3,5 часов в день, используя несколько медиаканалов одновременно: он смотрит телевизор, при этом листает новости на планшете или ноутбуке и сидит в соцсетях. Однако, по данным исследования Kantar Emor за 2018-й год, у поколения Z этот временной показатель достигает 7 часов и 50 минут. Да, это не опечатка — практически целый рабочий день!”

Работодатели уже заметили, что на рабочем столе рядом с клавиатурой у сотрудников почти всегда лежит смартфон. ”И дальше руководитель фирмы или общественной организации задает себе вопрос, стоит ли ему принять это как новое положение вещей или во имя продуктивность и душевного здоровья работника нужно ограничить одновременное использование нескольких гаджетов?”

Активное и открытое ко всему поколение



Поколение Z отличается не только другими привычками в потреблении информации, но и новой ментальностью. ”Они активны, находчивы и открыты”, — сказал Рейнсон. ”Они испытывают интерес к социально значимым темам, например, к вопросам экологии и изменения климата. Сократилась доля тех, кому не нравится брать на себя ответственность, и кто скорее готов выполнять приказы”.

По оценке Рейнсон, поколения Y и Z отличаются между собой: поколение Y ждет, что их жизнь улучшит работодатель или государство, в то время как поколение Z само проявляет инициативу для претворения изменений в жизнь. Также они несут большую ответственность за свое тело и здоровье: если в 2011-м году только 23% молодежи в возрасте 15-24 были согласны с утверждением ”Мое пищевое поведение очень правильное”, то в 2018-м году в той же возрастной группе их было уже 34%. Поколение Z характеризует открытость к индивидуальным особенностям, они не обременены стереотипами. В 2011-м году выражение ”Мужчины не плачут” казалось верным трети опрошенных в возрасте 15-24, а в 2018-м году — только одной пятой.

В то же время, по мнению Рейнсон, не стоит забывать, что выборка людей по полу, возрасту и другим признакам никогда не даст полной картины, отражающей положение дел во всей возрастной группе. ”Если мы случайным образом выберем респондента в возрасте 21, он может быть по своим установкам более близок к людям среднего возраста, чем к своим ровесникам. Внутригрупповые различия, как правило, больше, чем различия между группами. С точки зрения политических взглядов молодежь сейчас настроена очень полярно, и они оказывают поддержку выше среднего как EKRE, так и социал-демократам. Поэтому не стоит грести всех представителей поколения Z под одну гребенку”.