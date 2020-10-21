Эксперт по лизингу объясняет, чем отличается аренда права пользования от аренды капитала

Менеджер по лизингу Luminor Андрус Соодла, сказал, что при выборе между этими двумя типами лизинга нельзя говорить о правильном или неправильном решении. Просто клиенту надо решить, хочет ли он стать владельцем автомобиля по окончании срока аренды. ”Если есть вполне определённое желание приобрести автомобиль в собственность, стоит оформить аренду капитала, которая, по сути, представляет собой покупку автомобиля в рассрочку”, — сказал Соодла. ”По окончании контракта собственность принадлежит Вам, и автомобиль зарегистрирован на Ваше имя. Например, если Вы оформляете аренду капитала на пять лет, это означает, что вся стоимость автомобиля должна быть выплачена в течение пяти лет”, — добавил он.

Аренда права пользования подходит, если Вы хотите пользоваться автомобилем, но не владеть им. Преимущество такой аренды в том, что ежемесячные платежи ниже, поскольку не нужно выплачивать всю стоимость автомобиля в течение срока действия договора. По истечении срока лизинга остаточная стоимость автомобиля обычно составляет 20-30 процентов от первоначальной цены.

По словам Соодла, аренда права пользования — это гибкий выбор в том смысле, что по истечении срока действия договора Вы можете передумать, и всё-таки принять решение о покупке автомобиля. "Все, что Вам нужно сделать, это продлить срок аренды, чтобы выплатить остаток в рассрочку, или выплатить его немедленно. Если Вы не хотите покупать машину по окончании контракта, Вам просто нужно вернуть её лизинговой компании, которая продаст машину”, — пояснил Соодла.

Первоначальный взнос одинаков для обоих видов аренды, и составляет 10–20 процентов от стоимости автомобиля, а основная разница — ежемесячные платежи. В случае аренды права пользования ежемесячные платежи ниже при той же продолжительности контракта, поскольку цель не состоит в том, чтобы полностью погасить стоимость автомобиля в течение срока аренды.

Вы можете запросить предложение о лизинге в автосалоне. Это быстрый процесс. Часто ответ приходит в тот же день. Этот процесс может занять немного больше времени, если клиент выбрал более дорогую машину или у него есть другие кредитные обязательства и источники дохода, которые необходимо уточнить.