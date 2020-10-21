21.10.2020, 15:36

Эксперт по лизингу объясняет, чем отличается аренда права пользования от аренды капитала


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Эксперт по лизингу объясняет, чем отличается аренда права пользования от аренды капитала
Foto: Oliver Tsupsman

Если сумма, необходимая для покупки автомобиля, недоступна сразу, можно взять автомобиль в лизинг. Для этого можно использовать как аренду права пользования, так и аренду капитала, но в чем между ними разница?

Менеджер по лизингу Luminor Андрус Соодла, сказал, что при выборе между этими двумя типами лизинга нельзя говорить о правильном или неправильном решении. Просто клиенту надо решить, хочет ли он стать владельцем автомобиля по окончании срока аренды. ”Если есть вполне определённое желание приобрести автомобиль в собственность, стоит оформить аренду капитала, которая, по сути, представляет собой покупку автомобиля в рассрочку”, — сказал Соодла. ”По окончании контракта собственность принадлежит Вам, и автомобиль зарегистрирован на Ваше имя. Например, если Вы оформляете аренду капитала на пять лет, это означает, что вся стоимость автомобиля должна быть выплачена в течение пяти лет”, — добавил он.

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Аренда права пользования подходит, если Вы хотите пользоваться автомобилем, но не владеть им. Преимущество такой аренды в том, что ежемесячные платежи ниже, поскольку не нужно выплачивать всю стоимость автомобиля в течение срока действия договора. По истечении срока лизинга остаточная стоимость автомобиля обычно составляет 20-30 процентов от первоначальной цены.

По словам Соодла, аренда права пользования — это гибкий выбор в том смысле, что по истечении срока действия договора Вы можете передумать, и всё-таки принять решение о покупке автомобиля. "Все, что Вам нужно сделать, это продлить срок аренды, чтобы выплатить остаток в рассрочку, или выплатить его немедленно. Если Вы не хотите покупать машину по окончании контракта, Вам просто нужно вернуть её лизинговой компании, которая продаст машину”, — пояснил Соодла.

Первоначальный взнос одинаков для обоих видов аренды, и составляет 10–20 процентов от стоимости автомобиля, а основная разница — ежемесячные платежи. В случае аренды права пользования ежемесячные платежи ниже при той же продолжительности контракта, поскольку цель не состоит в том, чтобы полностью погасить стоимость автомобиля в течение срока аренды.

Вы можете запросить предложение о лизинге в автосалоне. Это быстрый процесс. Часто ответ приходит в тот же день. Этот процесс может занять немного больше времени, если клиент выбрал более дорогую машину или у него есть другие кредитные обязательства и источники дохода, которые необходимо уточнить.

Однако иногда стоимость или остаточная стоимость автомобиля такова, что разумнее взять потребительский кредит, например, для его выкупа. Luminor предлагает потребительский кредит на покупку автомобиля, если стоимость автомобиля меньше 8 000 евро.

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