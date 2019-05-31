Эксперт: перспективы роста в корпоративном секторе ухудшились

По-прежнему главным фактором, ограничивающим экономическую деятельность в строительстве, промышленности и в секторе обслуживания остаётся нехватка рабочей силы. В промышленности и, в меньшей степени, в строительстве эта проблема в текущем году перестала усугубляться. С одной стороны, хозяйственная деятельность в этих секторах сбавила обороты, с другой — частично ситуация, по всей видимости, решилась за счёт большого числа иностранных работников, которые пребывают в Эстонии с тем или иным видом временных разрешений на работу.

Положительный момент состоит в том, что инвестиции предприятий растут

Возросшие затраты на рабочую силу и нехватка работников заставляет предприятия вкладываться в автоматизацию и эффективность. При этом нехватка квалифицированной рабсилы в свою очередь тормозит автоматизацию. Инвестиции предприятий растут уже три квартала подряд. В первом квартале текущего года они возросли на треть. Хотя падение рентабельности оставляет предприятиям меньше возможностей для инвестирования, доля инвестиций в обороте увеличилась до самого высокого уровня за последние три года. Наибольший вклад в рост инвестиций внесли обрабатывающая промышленность, торговля и транспортный сектор.

В экспортирующем секторе производительность растёт быстрее расходов на рабочую силу

Рост часовой производительности предприятий демонстрирует очень высокую волатильность. Хотя в первом квартале она увеличилась всего на 2%, рост производительности серьёзно улучшился за последние пару лет. Рост производительности хоть и приблизился к росту расходов на рабочую силу, но темп роста производительности пока слишком медленный по отношению ко второму показателю. Но если посмотреть на нашу главную экспортирующую отрасль, то есть на обрабатывающую промышленность, то здесь рост производительности опережает рост расходов на рабочую силу уже последние пару лет. Это говорит о том, что рост расходов на рабочую силу не очень негативно сказался на ценовой конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Однако по оценке самих промышленных предприятий, их конкурентоспособность на внешних рынках ослабла. Но это во многом связано с ослаблением спроса.

Чувство уверенности предприятий ухудшилось

За последние пару лет чувство уверенности предприятий постепенно ухудшалось. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Ослабли ожидания роста объёмов производства в обрабатывающей промышленности и роста спроса в секторе обслуживания. Рост объёмов производства в строительстве начал снижаться в начале этого года. Кроме того, в обрабатывающей промышленности ожидания роста экспорта резко ухудшились. Внешний спрос в этом году резко снизился, что ухудшает перспективы роста нашего экспорта. Рост оборота в промышленности сдерживается также снижением цен производителя. При этом в качестве положительного момента следует отметить стремление многих предприятий нарастить оборот на новых рынках. Об этом свидетельствуют результаты исследования промышленности, которое провёл Swedbank.

В этом году закрывается больше предприятий, но не более чем в среднем за пять лет

Хотя по данным Центра регистров и информационных систем (RIK), за первые четыре месяца этого года закрывалось больше предприятий, чем за тот же период прошлого года, эта цифра находится в пределах среднего показателя за последние пять лет. По данным Налогово-таможенного департамента, в этом году число действующих предприятий значительно выросло.