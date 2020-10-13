Эксперт объясняет: насколько безопасной является торговля криптовалютой?

Недавно в Эстонии большой резонанс вызвало исследование Бюро данных об отмывании денег, согласно которому риски, связанные с виртуальными валютами, являются высокими, а количество случаев, в отношении которых существует подозрение в отмывании денег, вызывает беспокойство. Означает ли это, что людям стоит вообще держаться подальше от криптовалюты?
Сооснователь действующей в Эстонии платформы криптовалюты Paxful Артур Шабак объясняет, как следует понимать данную тему, и насколько безопасной является деятельность в сфере криптовалюты, если человек все-таки испытывает к ней интерес.
”Во-первых, следует разобраться с вопросом мошенничества и отмывания денег. Если человек испытывает интерес к инвестированию в криптовалюту и желает, например, купить небольшую долю биткойна, он не должен опасаться, что может каким-либо образом лишиться своих заработанных тяжелым трудом денег, или что через некоторое время к нему в дверь постучится полиция, так как его сделка оказалась связанной с какой-либо сомнительной операцией”, — сказал Шабак.
По словам Шабака, необходимо убедиться в том, что услуга, которую человек использует для приобретения и/или хранения криптовалюты, является безопасной и соответствующей правилам и требованиям различных стран. Кроме того, следует выяснить, какие защитные механизмы, позволяющие быстро обнаруживать мошеннические и другие подозрительные операции и исключить их осуществление на платформе, применяет и сам сервис. Естественно, что первым, самым простым способом для этого является изучение истории деятельности самого этого предприятия в Интернете. Если поисковые системы находят относительно данной фирмы подозрительные статьи, такую фирму следует избегать. Кроме того, Шабак отмечает, что если фирма действует честно, то в большинстве случаев информацию о ней можно будет найти в базах данных финансовых учреждений различных стран, что позволяет убедиться в надежности данной фирмы.
”Так как материнская компания Paxful находится в Соединенных Штатах Америки, мы подчиняемся правилам, касающимся финансового регулирования криптовалют, установленным в этой стране, и, соответственно, надзору американских учреждений. Например, в США мы подчиняемся всем правилам Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), и представляем американскому Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) отчеты, необходимые для осуществления деятельности в качестве финансового предприятия. При этом очень важно отметить и то, что, помимо соблюдения правил, компании должны и сами принимать очень серьезные меры для обеспечения быстрого обнаружения подозрительной деятельности на собственной платформе”, — сказал Шабак.
Для обеспечения безопасности своей платформы Paxful сотрудничает с международным предприятием Group-IB, которое занимается обнаружением киберопасностей. Такое сотрудничество позволяет Paxful постоянно отражать как атаки различных ботов, так и злонамеренные манипуляционные действия (social engineering attacks). Совместно с Group-IB только лишь за два последних месяца компания смогла отразить более 220 000 атак ботов, обеспечив таким образом защиту для более чем 4,5 миллиона пользователей. Кроме этого, с помощью Group-IB идентифицировались пользователи, входы в учетную запись которых осуществлялись с большого количества разных устройств, что может указывать на злонамеренный захват учетной записи каким-либо третьим лицом.
”Несомненно, свой вклад в безопасность должен вносить и сам пользователь, и поэтому мы рекомендуем всегда использовать на нашей платформе двухступенчатую аутентификацию. Кроме этого, каждый человек при создании учетной записи пользователя должен идентифицировать свою личность, что также помогает избежать случаев мошенничества”, — объяснил Шабак.
По словам Шабака, за последние годы рынок криптовалют стал значительно более популярным, и по сравнению с предыдущими периодами в сфере движется значительно больше денег. Естественно, различные злоумышленники также пытаются этим воспользоваться. Поэтому в случае области криптовалюты, аналогично всем другим услугам, следует выбирать платформы, которые являются безопасными и активно занимаются обеспечением безопасности данных своих пользователей.
”Естественно, мы только приветствуем все государственные регуляции, которые способствуют безопасности инвестирования в криптовалюту и защищают людей от мошенничества. Однако при этом важно понимать, что мошенники действуют в самых разных сферах жизни, и поэтому, если вы нашли подходящие услуги и поставщика услуг, вам совершенно не стоит бояться покупать криптовалюту Bitcoin или Tether”, — сказал Шабак.
Paxful является базирующимся в Таллинне эстонским стартапом который предлагает платформу для торговли криптовалютой, а также более 300 различных способов платежей для покупки и продажи валюты.
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