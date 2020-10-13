Эксперт объясняет: насколько безопасной является торговля криптовалютой?

Сооснователь действующей в Эстонии платформы криптовалюты Paxful Артур Шабак объясняет, как следует понимать данную тему, и насколько безопасной является деятельность в сфере криптовалюты, если человек все-таки испытывает к ней интерес.

”Во-первых, следует разобраться с вопросом мошенничества и отмывания денег. Если человек испытывает интерес к инвестированию в криптовалюту и желает, например, купить небольшую долю биткойна, он не должен опасаться, что может каким-либо образом лишиться своих заработанных тяжелым трудом денег, или что через некоторое время к нему в дверь постучится полиция, так как его сделка оказалась связанной с какой-либо сомнительной операцией”, — сказал Шабак.

По словам Шабака, необходимо убедиться в том, что услуга, которую человек использует для приобретения и/или хранения криптовалюты, является безопасной и соответствующей правилам и требованиям различных стран. Кроме того, следует выяснить, какие защитные механизмы, позволяющие быстро обнаруживать мошеннические и другие подозрительные операции и исключить их осуществление на платформе, применяет и сам сервис. Естественно, что первым, самым простым способом для этого является изучение истории деятельности самого этого предприятия в Интернете. Если поисковые системы находят относительно данной фирмы подозрительные статьи, такую фирму следует избегать. Кроме того, Шабак отмечает, что если фирма действует честно, то в большинстве случаев информацию о ней можно будет найти в базах данных финансовых учреждений различных стран, что позволяет убедиться в надежности данной фирмы.

”Так как материнская компания Paxful находится в Соединенных Штатах Америки, мы подчиняемся правилам, касающимся финансового регулирования криптовалют, установленным в этой стране, и, соответственно, надзору американских учреждений. Например, в США мы подчиняемся всем правилам Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), и представляем американскому Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) отчеты, необходимые для осуществления деятельности в качестве финансового предприятия. При этом очень важно отметить и то, что, помимо соблюдения правил, компании должны и сами принимать очень серьезные меры для обеспечения быстрого обнаружения подозрительной деятельности на собственной платформе”, — сказал Шабак.