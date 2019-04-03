Эксперт о росте цен на бензин: это только начало, влияние биокомпонента еще впереди

”Нынешний рост цен на бензин связан со стоимостью топлива на мировом рынке и с началом летнего сезона, когда цены на бензин растут в связи с ростом потребления”, — отметил эксперт.

При этом цены на дизель в этот период традиционно падают, а с наступлением зимы вновь поднимаются (цены на бензин при этом, наоборот, падают).

”Кроме цен на мировом рынке влияние оказывает и стратегия продавцов топлива. Поскольку на выходных они охотятся, прежде всего, за частным клиентом, то в конце недели немного снижают цены”, — отмечает Вахт. Колебание цен, по его словам, является знаком здоровой конкуренции и для беспокойства нет причины.

Эксперт говорит, что топливо с высоким содержанием биокомпонента появится за заправках в течение апреля, когда нынешние запасы будут распроданы. По его словам, несмотря на заверения некоторых конкурентов о том, что на цены это не повлияет, он придерживается иного мнения: ”Влияние этанола на стоимость бензина при нынешних ценах и курсе доллара составляет 2,0 цента на литр, если содержание этанола составляет 10%” . Также, по его словам, следует принимать во внимание то, что расход бензина с содержанием биодобавки выше.