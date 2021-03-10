Эксперт: кратковременное ужесточение ограничений полезно для экономики

”Самое главное — избежать длительного периода неопределённости, вызванного высокой активностью вируса. Поэтому скорее всего, большинство компаний будут согласны с более короткими, но в то же время более эффективными ограничениями”, — сказал Тыну Пальм. ”От ограничений определённо выиграют и заведения общепита, ведь кто не хочет наслаждаться более свободным летним времяпрепровождением в уличных и пляжных кафе. Но пока важно прислушаться к словам предпринимателей, которые говорят, что пособия по заработной плате оказались тем фактором, который сработал прошлой весной. Ещё более сильным эффектом было то, что государство не стало ограничивать бюджет. Если частный сектор снова временно вернётся к режиму жёсткой экономии, то для поддержания чувства уверенности в экономике государству стоит этот пробел восполнить”.

Большинство предпринимателей убедились, что в итоге год оказался более успешным, чем предполагалось. ”Таким образом, компаниям не пришлось слишком сильно сокращать затраты на рабочую силу, что, в свою очередь, помогло поддерживать потребление, на которое приходится до 70 процентов экономики”, — добавил главный экономист, указав, что во время пандемии мы в основном зависели от внутреннего потребителя.

По словам Пальма, он не очень обеспокоен экономическим ростом в этом году и считает, что с целенаправленными ограничениями будет лучше, чем без них. ”После краткосрочных ограничений появится возможность снова их ослабить, и с наступлением лета простимулировать экономику. ”Краткосрочные, но в то же время жёсткие меры вместе с убедительными сообщениями также могут в большей степени изменить поведение людей, что важно для сокращения контактов между ними”, — добавил он.

Главный экономист Luminor подчеркнул, что из-за коронавируса и другие европейские страны также вынуждены были отреагировать на изменения и, при необходимости, скорректировать свои планы, потому что, к сожалению, в этой шахматной партии ходы диктует вирус.

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