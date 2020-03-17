Эксперт: коронавирус затормозит экономический рост в Эстонии, но пенсионная реформа может помочь

Воздействие коронавируса сохранит в европейской промышленности тренд к падению, энергетический сектор подешевеет, а вклад строительного сектора в Эстонии за исключением жилого сектора также будет скромным. Все это приведёт к замедлению экономического роста Эстонии почти до уровня 0,4 процента. Риски сохраняются. Ситуация с распространением вируса быстро меняется, но в будущем она улучшится, и некоторые меры обеспечат положительный долгосрочный эффект. Наряду с денежно-кредитной политикой существует необходимость в очень сильной поддержке со стороны фискальной политики, а частный сектор должен вести себя ответственно при поддержке рынка труда. В последние три года экономика Эстонии была одной из самых быстрорастущих в зоне евро. Рост реального ВВП в среднем составил 4,9 процента, а в рыночных ценах рост составил и вовсе 8,9 процента в год.

Оценивая развитие событий, Пальм сказал, что наряду с восстановлением внешнего спроса, основным двигателем экономики с конца 2021 года парадоксальным образом может стать пенсионная реформа, намечаемая в Эстонии. ”Если закон о пенсионной реформе в нынешней редакции вступит в силу, часть из 5 миллиардов евро накопленных во II ступени пенсионных средств будет направлена, главным образом, на потребление, а не на инвестиции, в зависимости от экономической ситуации и предпочтений пенсионеров”, — сказал главный экономист.

По мнению Пальма, эта реформа во многих отношениях является рискованным экономическим экспериментом, поскольку неясно, насколько ответственно поведут себя пенсионеры при переходе от обязательной накопительной пенсионной системы к добровольной. Но у реформы будут и положительные последствия. ”Например, снижение платы за услуги в пенсионных фондах, расширение выбора фондов, повышение их доходности, а также обусловленный изменением в законодательстве рост такого важнейшего показателя как гибкость. Всё это значительно повысило привлекательность II пенсионной ступени как варианта для накопления”, — пояснил Пальм.

Недвижимость в Эстонии является излюбленным объектом вложения средств. Цены на недвижимость в Европе высоки. По сравнению с докризисным уровнем цены, по крайней мере, в центрах, на 20 процентов выше, как и в Эстонии. По словам Пальма, инвестиции в недвижимость помогли увеличить стоимость активов жителей Эстонии за последнее десятилетие больше, чем любой другой класс активов. ”В то же время финансовые активы населения остаются слишком скромными, чтобы защитить их от трудных времён”, — сказал Пальм, добавив, что диверсифицированные портфели активов могли бы обеспечить хорошие тылы на случай таких рисков, как замедление мировой торговли, вызванное коронавирусом.