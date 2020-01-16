16.01.2020, 17:50

Эксперт: инвестиционные мошенники быстро ”мутируют” и умеют находить подход ко многим людям


Пеэтер Шамардин, руководитель по развитию бизнеса AS SEB Varahaldus
EST
Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

В последние месяцы многие жители Эстонии пострадали от т. н. ”инвестиционного мошенничества”. Характерной чертой этой схемы является заманчивое предложение инвестировать или заработать на невероятно прибыльной сделке.

Людей просят перечислить деньги, войти в свой интернет-банк, установить в свой компьютер программное обеспечение и т. п. с целью предложить человеку на другом конце провода чудесную прибыль. Такие схемы стали называть ”инвестиционным мошенничеством”, но на самом деле это обычная схема вымогательства денег, которая с инвестированием не имеет абсолютно ничего общего.

Будучи банком, мы знаем и прилагаем все усилия для того, чтобы люди как можно больше осознали важность инвестирования. Говоря о инвестициях, мы подчеркиваем, что высокая доходность всегда обусловлена повышенным риском. Принимая на себя риски, в краткосрочной перспективе можно получить высокую прибыль или понести большие убытки, однако в целом действует закономерность, что суммарные плюсы на протяжении многих лет и десятилетий превосходят суммарные минусы. Инвестиционного мошенника можно распознать по тому, что он ведет речь лишь о баснословной прибыли, а вопрос риска оттесняется в сторону утверждением, что ”инвестиция” гарантирована, вероятность убытка практически исключена и т.д. Точно так же, говоря о продолжительности периодов, мошенники сулят быстрое обогащение, буквально за недели, в крайнем случае — за несколько месяцев.

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В течение последнего года в банке мы сталкивались со многими мошенническими схемами, и с сожалением вынуждены констатировать, что мошенники готовы крайне быстро ”мутировать” и находить нужный подход ко многим людям. Один из наиболее популярных способов — действительно инвестирование, однако наряду с ним работает еще много других методов, начиная с того, что с человеком связываются через LinkedIn или предлагают ему новую работу, до вариантов приема пожертвований, обновления данных, открытия счетов и возврата перечислений. Для того, чтобы выманить у человека деньги, мошенники рассылают SMS, электронные письма, ссылки, звонят и маскируются в интернете под видом благонадежных и безопасных брендов.

Ассортимент предлагаемых мошенниками вариантов действительно обширен, и здесь мы в очередной раз можем лишь напомнить всем, что разумнее всего игнорировать странные звонки по телефону или присланные ссылки. Например, мошенники особенно активизируются в период возврата подоходного налога, и непременно сделают это в ходе грядущей пенсионной реформы второй ступени, когда некоторые люди начнут изымать свои деньги из пенсионных фондов. Мы рекомендуем быть бдительными и помнить, что желание быстро обогатиться — это прямая дорога к быстрой потере всех денег с помощью мошенников.

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