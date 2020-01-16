Эксперт: инвестиционные мошенники быстро ”мутируют” и умеют находить подход ко многим людям

Людей просят перечислить деньги, войти в свой интернет-банк, установить в свой компьютер программное обеспечение и т. п. с целью предложить человеку на другом конце провода чудесную прибыль. Такие схемы стали называть ”инвестиционным мошенничеством”, но на самом деле это обычная схема вымогательства денег, которая с инвестированием не имеет абсолютно ничего общего.

Будучи банком, мы знаем и прилагаем все усилия для того, чтобы люди как можно больше осознали важность инвестирования. Говоря о инвестициях, мы подчеркиваем, что высокая доходность всегда обусловлена повышенным риском. Принимая на себя риски, в краткосрочной перспективе можно получить высокую прибыль или понести большие убытки, однако в целом действует закономерность, что суммарные плюсы на протяжении многих лет и десятилетий превосходят суммарные минусы. Инвестиционного мошенника можно распознать по тому, что он ведет речь лишь о баснословной прибыли, а вопрос риска оттесняется в сторону утверждением, что ”инвестиция” гарантирована, вероятность убытка практически исключена и т.д. Точно так же, говоря о продолжительности периодов, мошенники сулят быстрое обогащение, буквально за недели, в крайнем случае — за несколько месяцев.