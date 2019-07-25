Эксперт: иностранная рабочая сила снижает напряженность на рынке труда Эстонии

Ясно, что быстрый рост зарплат по душе работникам. Это повышает покупательную способность и спрос на внутреннем рынке. В то же время, чем дороже рабочая сила по отношению к обороту или добавленной стоимости, тем сильнее это отражается на рентабельности предприятия. Совокупная прибыль предприятий за последний текущий год по предварительным расчётам ниже, чем, например, в 2006-2007, а также 2012-2013 годах. За этим стоит, конечно же, не только дорогая рабочая сила. Слишком высокие расходы на рабочую силу могут нанести предприятию серьёзный удар в случае экономического шока: при падении оборота может понадобиться серьёзное снижение расходов на рабочую силу, то есть придётся уменьшить число работников и/или уровень зарплаты.

Дорогая рабочая сила вынуждает предприятия больше инвестировать в машины и оборудование, а также в новые технологические решения, повышающие производительность. Это в свою очередь увеличивает потребность в работниках более высокой квалификации, которых в Эстонии не хватает. Одновременно чрезмерно быстро дорожающая рабсила ограничивает инвестиционные возможности предприятий, а это может понизить их конкурентоспособность и, как результат, замедлить экономический рост.

Требование, действующее относительно средней зарплаты иностранца, сравнимо с барьером, установленным для импорта

Иностранная рабочая сила уменьшила дефицит рабочих рук и снизила напряжённость на рынке труда Эстонии. В прошлом году было зарегистрировано примерно 21 700 иностранцев с краткосрочным разрешением на работу и временным видом на жительство. По данным Министерства внутренних дел, к середине июля для краткосрочной работы в Эстонии было зарегистрировано уже 19 000 иностранцев, 79% из которых – граждане Украины.

Как известно, в соответствии с законом об иностранцах, работодатель обязан платить приезжающим на краткосрочную работу людям из третьих стран как минимум среднюю по Эстонии зарплату (1310 евро), а ведущим специалистам – двукратную брутто-зарплату. Если в Эстонии, например, украинцу следует платить минимум 1310 евро в месяц, то на родине его ждёт зарплата в 360 евро. Таким образом, разница получается в 3,6 раза или примерно на 260%. Мы не знаем точно, начиная с какой зарплаты работа в Эстонии становится для иностранца атрактивной. Наверняка эта цифра различается по странам и видам деятельности, но вряд ли, в Эстонию случился бы наплыв желающих работать за нашу минимальную зарплату. С одной стороны понятно, что требование средней по Эстонии зарплаты вызвано желанием привлечь сюда больше квалифицированной рабочей силы. Но с какого-то уровня это требование можно рассматривать как барьер на пути импорта рабочей силы из-за рубежа. Это является своеобразной дополнительной платой, которую эстонский предприниматель должен платить за столь важную составляющую производства.

Более половины работников, прибывающих из третьих стран, заняты в строительстве и в обрабатывающей промышленности, где зарплаты близки к средней по Эстонии (или даже ниже) и около трети вакансий находятся в Харьюмаа, то есть в единственном уезде, где средняя заплата выше, чем средняя по Эстонии. Требование платить одинаковую, среднюю (или двойную среднюю) по Эстонии зарплату хоть и упрощает работу с зарубежной рабсилой, однако это одновременно искусственно увеличивает расходы предприятий на рабочую силу для многих сфер деятельности и для большинства уездов, а в худшем случае излишне понижает их конкурентоспособность.

Зарубежная рабочая сила снижает напряжённость на рынке труда Эстонии

Эстония нуждается в ведущих специалистах и в высококвалифицированной рабочей силе, но не только в них. В этом году иностранцы, зарегистрированные с целью краткосрочной работы и имеющие временный вид на жительство, составят оценочно почти 5% от занятых резидентов Эстонии. По меньшей мере, сейчас это не оказывает серьёзного системного влияния на уровень зарплат в Эстонии. Приезжающие из третьих стран в Эстонию временные работники хоть и помогают снизить напряжение на рынке труда, но обуздать наш бурный рост зарплат это пока не позволяет.