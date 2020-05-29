Эксперт: индекс экономического доверия упал в Эстонии до самого низкого уровня, хотя последствия кризиса еще проявились не полностью

До начала этого года оборот корпоративного сектора в последний раз снижался в 2015 году. Валовая прибыль сектора и прежде была очень нестабильной по кварталам. Снижение инвестиций хотя и было сильным, но высокая сравнительная база предыдущего года оказала здесь существенное влияние, поскольку корпоративные инвестиции увеличились почти на треть в годовом сравнении.

Оборот компаний падает быстрее, чем затраты на рабочую силу

Как бывало и раньше при снижении оборота, затраты на рабочую силу в компаниях реагируют на изменения недостаточно быстро. Рост затрат на рабочую силу замедлился в последние кварталы, но в первом квартале рост составил 6%, при этом валовой оборот снизился, и доля затрат на рабочую силу в обороте корпоративного сектора увеличилась до уровня начала 2009 года. Правда, тогда падение оборота было намного глубже. Без учёта затрат на рабочую силу, расходы корпоративного сектора упали больше, чем товарооборот в начале этого года. Таким образом, резкое снижение валовой прибыли сектора произошло в основном из-за слишком быстрого роста затрат на рабочую силу. Падение рентабельности в корпоративном секторе продолжилось, и в первом квартале достигло относительного уровня, который мы видели только в начале 2009 года. Более низкая рентабельность заставляет компании инвестировать меньше в соотношении с оборотом.

По отраслям на снижение оборота корпоративного сектора в основном повлияло уменьшение оборота в оптовой торговле и в производстве энергии. Тогда как оборот ИКТ-сектора значительно увеличился. Что касается изменений в процентах, то наибольшее падение пережили лесное хозяйство, железнодорожный транспорт и производство телевизионных программ и звукозаписей, где оборот сократился на 30-33%. Однако оборот в гостиничном бизнесе и общественном питании, сильно пострадавших от кризиса, сократился на одну десятую.

По месяцам, декларированный оборот компаний в первые два месяца года был минимально положительным, и только в марте он начал снижаться. При этом в марте оборот гостиничного и ресторанного бизнеса сократился на 41%, а оборот в области искусства и развлечений на 27%.