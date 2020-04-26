Эксперт: экономическое положение многих семей в этом году ухудшится

В последние годы экономическое положение семей улучшалось

Учитывая рост цен, реальные расходы выросли на одну десятую за последние три года и наполовину за 9 лет. Повышение уровня жизни также проявляется в снижении в семейном бюджете доли неизбежных расходов, т. е. расходов на питание и жильё. Если на вынужденные расходы тратится меньшая доля дохода, то больше денег остаётся на развлечения.

Рост благосостояния особенно заметен при взгляде на более длинные временные отрезки. Например, в 1925 году таллиннские рабочие тратили на питание 60 процентов от своих общих расходов. Сегодня доля продуктов питания в бюджете упала примерно до 20 процентов.

Экономическое неравенство в 2019 году увеличилось

Согласно исследованию домохозяйств, экономическое неравенство за последние три года снова возросло. Если семьи поделить на десять равных групп в зависимости от суммы расходов, то потребление на одного члена семьи в беднейшей группе в прошлом году составило всего 129 евро в месяц. В самой богатой группе семей расходы были в 11 раз выше, то есть 1452 евро на члена семьи. Поскольку обследование домашних хозяйств рассматривало только потребление и не включало инвестиции в недвижимость или ценные бумаги, реальное неравенство ещё выше.

Снижение акцизных сборов на моторное топливо и алкоголь в первую очередь поможет более состоятельным домохозяйствам. Расходы на моторное топливо и алкоголь различаются в 25 и 11 раз соответственно в беднейших и наиболее состоятельных группах общества.

В этом году потребительские расходы снизятся

Экономическое положение многих семей в этом году ухудшится. Это снизит их расходы на потребление. Согласно недавнему опросу Swedbank, более половины населения планирует сократить ежедневные расходы и покупать только необходимые товары в соответствии с изменившимися экономическими условиями. Во время предыдущего экономического кризиса в 2008-2009 годах потребление сократилось на 14 процентов, а средняя заработная плата упала на 5 процентов.

К настоящему времени доход от заработной платы значительно снизился только в тех секторах, на которые напрямую влияют ограничения мобильности, таких как гостиничный бизнес, питание и развлечения. Однако рост безработицы, замедление роста заработной платы и растущая нестабильность окажут значительное влияние и на более широкий круг отраслей, помимо туризма и отдыха. Поскольку сбережения у физических лиц невелики, придётся полагаться на государственную помощь в случае значительного сокращения или потери дохода.