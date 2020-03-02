Эксперт: экономический рост снижает обороты
На протяжении трех лет подряд экономика Эстонии росла очень быстрыми темпами. Однако таких успешных лет в ближайшее время не предвидится, пишет экономист SEB Михкель Нестор в еженедельном комментарии.
На протяжении трех лет подряд экономика Эстонии росла очень быстрыми темпами. Однако таких успешных лет в ближайшее время не предвидится, пишет экономист SEB Михкель Нестор в еженедельном комментарии.
Прошлогодний экономический рост Эстонии превзошел все ожидания
Экономика Эстонии в 2019 году росла очень быстрыми темпами. Согласно последним опубликованным данным Департамента статистики Эстонии, валовой внутренний продукт вырос в прошлом году на 4,3% в постоянных ценах. Это больше, чем смело ожидать весной прошлого года большинство экономических аналитиков. Прошлые прогнозы предрекали в среднем трехпроцентный рост. Поскольку экономический рост был стремительным также в 2017 и 2018 годах, ВВП всего за три года вырос более чем на 15%. Это делает Эстонию одной из самых быстроразвивающихся экономических зон во всей Европе и помогает приблизить уровень жизни в этой стране к более успешным странам.
Большой вклад внесли инфотехнологии
Так в чем же заключалась движущая сила экономического роста? Безусловно, наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году внесла сфера информации и коммуникаций, преимущественно сектор информационных технологий. Из 4,3% прошлогоднего роста экономики на его долю пришлось 1,2%, т.е. на сектор пришлось более трети добавленной стоимости, создаваемой экономикой в целом. Примечательно, что росту ИТ-сектора способствовал прежде всего успех на экспортных рынках. Экономическому росту в прошлом году способствовал также еще один высокооплачиваемый сектор — деятельность в профессиональной и технической сфере, куда входят многие ”белые воротнички”, хорошо оплачиваемые профессии, такие как юридические бюро, различные бизнес-услуги, архитектурные и инженерные услуги и многие другие. В прошлом году на сектор пришлось 18% от общего прироста добавленной стоимости. Однако следует признать, что в лице этой сферы деятельности речь идет, скорее, о предприятиях, которые сами не генерируют быстрый экономический рост, а просто участвуют в нем.
Довольно долго длившийся золотой век в экономике побудил людей больше потреблять. Рост частного потребления в прошлом году превысил 3% в постоянных ценах, что отразилось в быстром росте добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле. Хорошие результаты, в частности, продемонстрировали продажи автомобилей и розничная торговля. В то время как жесткая конкуренция, рост электронной коммерции и постоянно растущие затраты на рабочую силу отрицательно сказались на прибыльности, быстрый рост доходов от продаж по-прежнему позволяет предприятиям преодолевать эти обстоятельства.
Одним из самых больших сюрпризов в прошлом году были относительно хорошие показатели эстонского экспортного и промышленного сектора. Согласно последним статистическим данным, экспорт вырос в прошлом году на 4,9% в постоянных ценах, что с учетом внешней среды является хорошим результатом — в конце концов, во второй половине прошлого года мировой товарообмен начал сокращаться. Также следует отметить, что в отличие от предыдущих лет рост экспорта товаров был даже более быстрым, чем рост объема услуг. Несколько иное впечатление от ситуации оставляет ежемесячная статистика внешней торговли, которая показала, что в период с июня по декабрь экспорт товаров сократился. Отчасти такое противоречие объясняется большой ролью отдельных товаров с низкой добавленной стоимостью в сокращении торговли, а также падением цен на ряд важных групп товаров, что показало более скромный экспорт в текущих ценах. В любом случае, благодаря успешному экспорту, промышленному сектору удалось увеличить добавленную стоимость на 4,5% и придать мощный импульс экономическому росту.
Факторы, способствовавшие экономическому росту, исчерпали себя
Если 2019 году удалось приятно удивить экономических аналитиков, то, к сожалению, маловероятно, что то же самое может повториться в 2020 году. При ближайшем рассмотрении имеются признаки замедления экономической активности уже с последнего квартала прошлого года, где рост добавленной стоимости оставался относительно скромным в большинстве видов деятельности. Многие из факторов, которые до сих пор стимулировали рост экономики, себя уже исчерпали. 2020 год не побьёт прошлогодний рекорд уровня занятости в Эстонии, гораздо вероятнее рост безработицы, пусть и довольно скромный. Темпы строительства, стимулировавшие рост экономики на протяжении многих лет, тоже будут более сдержанными. Во внешней торговле больших достижений не позволяет добиться плохой прогноз роста импортного спроса основных экспортных партнеров Эстонии. Имеются также явные признаки структурных изменений в промышленности, где многие предприятия с низкими заработными платами сворачивают свою деятельность, и нет уверенности, найдется ли им замена, и если да, то как быстро. Отдельно стоит вопрос влияния распространяющегося сейчас коронавируса, и многое сейчас зависит в первую очередь от того, попытаются ли страны каким-либо образом предотвратить распространение вируса с помощью разных ограничений. Согласно последнему экономическому прогнозу банка SEB, рост экономики в Эстонии в 2020 году ограничится 2,0%.
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