Эксперт: экономический рост снижает обороты

Так в чем же заключалась движущая сила экономического роста? Безусловно, наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году внесла сфера информации и коммуникаций, преимущественно сектор информационных технологий. Из 4,3% прошлогоднего роста экономики на его долю пришлось 1,2%, т.е. на сектор пришлось более трети добавленной стоимости, создаваемой экономикой в целом. Примечательно, что росту ИТ-сектора способствовал прежде всего успех на экспортных рынках. Экономическому росту в прошлом году способствовал также еще один высокооплачиваемый сектор — деятельность в профессиональной и технической сфере, куда входят многие ”белые воротнички”, хорошо оплачиваемые профессии, такие как юридические бюро, различные бизнес-услуги, архитектурные и инженерные услуги и многие другие. В прошлом году на сектор пришлось 18% от общего прироста добавленной стоимости. Однако следует признать, что в лице этой сферы деятельности речь идет, скорее, о предприятиях, которые сами не генерируют быстрый экономический рост, а просто участвуют в нем.

Довольно долго длившийся золотой век в экономике побудил людей больше потреблять. Рост частного потребления в прошлом году превысил 3% в постоянных ценах, что отразилось в быстром росте добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле. Хорошие результаты, в частности, продемонстрировали продажи автомобилей и розничная торговля. В то время как жесткая конкуренция, рост электронной коммерции и постоянно растущие затраты на рабочую силу отрицательно сказались на прибыльности, быстрый рост доходов от продаж по-прежнему позволяет предприятиям преодолевать эти обстоятельства.

Одним из самых больших сюрпризов в прошлом году были относительно хорошие показатели эстонского экспортного и промышленного сектора. Согласно последним статистическим данным, экспорт вырос в прошлом году на 4,9% в постоянных ценах, что с учетом внешней среды является хорошим результатом — в конце концов, во второй половине прошлого года мировой товарообмен начал сокращаться. Также следует отметить, что в отличие от предыдущих лет рост экспорта товаров был даже более быстрым, чем рост объема услуг. Несколько иное впечатление от ситуации оставляет ежемесячная статистика внешней торговли, которая показала, что в период с июня по декабрь экспорт товаров сократился. Отчасти такое противоречие объясняется большой ролью отдельных товаров с низкой добавленной стоимостью в сокращении торговли, а также падением цен на ряд важных групп товаров, что показало более скромный экспорт в текущих ценах. В любом случае, благодаря успешному экспорту, промышленному сектору удалось увеличить добавленную стоимость на 4,5% и придать мощный импульс экономическому росту.

Факторы, способствовавшие экономическому росту, исчерпали себя