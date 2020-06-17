Эксперт EBS: подавляющее большинство работников реагируют на изменения отрицательно. Как вести себя руководителю?

"Большинство людей реагируют на изменения в первую очередь отрицательно. Это связано с чувством безопасности в рабочей среде — изменения снижают его, тогда как знакомые условия влияют на ощущение безопасности положительно”, — сказала лектор по управлению EBS и руководитель по партнерским отношениям глобальной платформы телемедицины Viveo Health Эстер Эомойс в передаче EBS Majandusstuudio, где она обсуждала с новым руководителем по созданию ценности Eesti Energia Стеном Аргосом тему ”Управление изменениями, следующими из кризиса”.

По словам Стена Аргоса, эмоции управляют людьми в большей степени, чем принято считать. ”Когда кризис вынуждает организацию быстро проводить изменения, работникам необходимо помочь приспособиться к таким изменениям. Если человек понимает мотивы принятых решений, а также их необходимость, ему будет легче приспособиться к эмоционально трудным решениям. Неизвестность провоцирует страх и заставляет делать свои собственные предположения. Информированность является ответственностью каждого отдельного человека, и руководители должны позаботиться о том, чтобы вся информация была доступна для людей. Это позволяет обеспечить понимание причин изменений, а также того, как изменения воздействуют на повседневную работу человека. Во время кризиса и после него у человека усиливается потребность в заботе, и очень важно, чтобы руководители уделяли больше внимания вовлечению людей и усилению взаимного доверия”, — объяснил Аргос в третьей передаче EBS Majandusstuudio.

Эстер Эомойс добавила, что, если обусловленные кризисом изменения пошатнули чувство безопасности, важную роль для его восстановления играет открытая и честная внутренняя коммуникация. ”Руководитель не должен быть героем, который знает все ответы и всегда принимает только верные решения. Аспект человечности и искренности в управлении является очень важным. Общаться с работниками необходимо открыто и честно, так как такой подход укрепляет ощущение безопасности — люди чувствуют заботу и покой, если с ними считаются и делятся информацией”. Эомойс добавила, что в нестабильные в экономическом плане времена необходимо надлежащим образом доводить до сведения и трудные решения, при этом руководитель не должен бояться ошибиться и признавать свои ошибки.