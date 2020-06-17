Эксперт EBS: подавляющее большинство работников реагируют на изменения отрицательно. Как вести себя руководителю?

Стен Аргос: ”Наличие особых мнений в коллективе является хорошим явлением, если данные мнения акцептируются — только в таком случае способность команды создавать ценность повышается быстрее. Если же о положительном влиянии наличия особых мнений только говорится на словах, это препятствует созданию ценности, так как в таком случае зачастую идеи будут просто оставаться невысказанными. Я призываю выводить организационную культуру на такой уровень, при котором принятие ответственности является нормой и делом чести. Даже в том случае, если что-то пошло не так. При необходимости можно будет быстро найти виновника, понять, что и почему пошло не по плану, и исходя из этого быстро принять решение о дальнейших действиях. Организационная культура должна быть насколько целостной, чтобы виновник сам поднял руку и объяснил всю ситуацию и причины. В таком случае он не будет наказан, при этом как он сам, так и вся команда извлекут из этой ситуации урок. Во время кризиса способность двигаться дальше имеет ключевое значение, и в сильной команде принятие ответственности является нормой.
Посмотреть третью передачу EBS Majandusstuudio ”Управление изменениями, следующими из кризиса” в записи можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JYIHRWWefb0
Передача формата дебатов EBS Majandusstuudio выходит раз в неделю по четвергам. В ней участвуют известные эксперты в области экономики, предлагающие решения для экономических проблем, возникших по ходу кризиса. ”Зрители передачи Majandusstuudio могут получить новые идеи и практические советы, способные помочь им справиться с проблемами, возникшими в их организации во время кризиса, а также вынести из этого сложного времени пользу. Участники дебатов во время передачи дают советы о том, как следует провести изменения и найти в вызовах новые возможности для развития”, — объяснил модератор передачи проректор EBS по развитию бизнеса и международному сотрудничеству Тоомас Даннеберг.
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