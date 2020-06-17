17.06.2020, 09:05

Эксперт EBS: подавляющее большинство работников реагируют на изменения отрицательно. Как вести себя руководителю?

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Эксперт EBS: подавляющее большинство работников реагируют на изменения отрицательно. Как вести себя руководителю?
EBS

Исследования показывают, что процент работников, которые относятся к изменениям положительно и приветствуют их, является совсем небольшим — всего лишь 5-10% от всех работников.

"Большинство людей реагируют на изменения в первую очередь отрицательно. Это связано с чувством безопасности в рабочей среде — изменения снижают его, тогда как знакомые условия влияют на ощущение безопасности положительно”, — сказала лектор по управлению EBS и руководитель по партнерским отношениям глобальной платформы телемедицины Viveo Health Эстер Эомойс в передаче EBS Majandusstuudio, где она обсуждала с новым руководителем по созданию ценности Eesti Energia Стеном Аргосом тему ”Управление изменениями, следующими из кризиса”.

По словам Стена Аргоса, эмоции управляют людьми в большей степени, чем принято считать. ”Когда кризис вынуждает организацию быстро проводить изменения, работникам необходимо помочь приспособиться к таким изменениям. Если человек понимает мотивы принятых решений, а также их необходимость, ему будет легче приспособиться к эмоционально трудным решениям. Неизвестность провоцирует страх и заставляет делать свои собственные предположения. Информированность является ответственностью каждого отдельного человека, и руководители должны позаботиться о том, чтобы вся информация была доступна для людей. Это позволяет обеспечить понимание причин изменений, а также того, как изменения воздействуют на повседневную работу человека. Во время кризиса и после него у человека усиливается потребность в заботе, и очень важно, чтобы руководители уделяли больше внимания вовлечению людей и усилению взаимного доверия”, — объяснил Аргос в третьей передаче EBS Majandusstuudio.

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Эстер Эомойс добавила, что, если обусловленные кризисом изменения пошатнули чувство безопасности, важную роль для его восстановления играет открытая и честная внутренняя коммуникация. ”Руководитель не должен быть героем, который знает все ответы и всегда принимает только верные решения. Аспект человечности и искренности в управлении является очень важным. Общаться с работниками необходимо открыто и честно, так как такой подход укрепляет ощущение безопасности — люди чувствуют заботу и покой, если с ними считаются и делятся информацией”. Эомойс добавила, что в нестабильные в экономическом плане времена необходимо надлежащим образом доводить до сведения и трудные решения, при этом руководитель не должен бояться ошибиться и признавать свои ошибки.

Стен Аргос: ”Наличие особых мнений в коллективе является хорошим явлением, если данные мнения акцептируются — только в таком случае способность команды создавать ценность повышается быстрее. Если же о положительном влиянии наличия особых мнений только говорится на словах, это препятствует созданию ценности, так как в таком случае зачастую идеи будут просто оставаться невысказанными. Я призываю выводить организационную культуру на такой уровень, при котором принятие ответственности является нормой и делом чести. Даже в том случае, если что-то пошло не так. При необходимости можно будет быстро найти виновника, понять, что и почему пошло не по плану, и исходя из этого быстро принять решение о дальнейших действиях. Организационная культура должна быть насколько целостной, чтобы виновник сам поднял руку и объяснил всю ситуацию и причины. В таком случае он не будет наказан, при этом как он сам, так и вся команда извлекут из этой ситуации урок. Во время кризиса способность двигаться дальше имеет ключевое значение, и в сильной команде принятие ответственности является нормой.

Посмотреть третью передачу EBS Majandusstuudio ”Управление изменениями, следующими из кризиса” в записи можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JYIHRWWefb0

Передача формата дебатов EBS Majandusstuudio выходит раз в неделю по четвергам. В ней участвуют известные эксперты в области экономики, предлагающие решения для экономических проблем, возникших по ходу кризиса. ”Зрители передачи Majandusstuudio могут получить новые идеи и практические советы, способные помочь им справиться с проблемами, возникшими в их организации во время кризиса, а также вынести из этого сложного времени пользу. Участники дебатов во время передачи дают советы о том, как следует провести изменения и найти в вызовах новые возможности для развития”, — объяснил модератор передачи проректор EBS по развитию бизнеса и международному сотрудничеству Тоомас Даннеберг.

В этот четверг, 18 июня, в 15:00 пройдет последняя передача весенней серии передач EBS Majandusstuudio, в которой участники обсудят тему ”Роль цифровых платформ в глобальной экономике”. Главными участниками передачи станут профессор EBS Меэлис Китсинг, который совсем недавно также был избран ректором университета и официально поступит на эту должность 1 августа, а также Тийт Паананен, вице-президент ИТ-предприятия Veriff, предлагающего интернет-услугу по проверке идентичности лиц, который ранее работал в фирмах Skype и Pipedrive. Речь в передаче Majandusstuudio пойдет о том, какую роль играют цифровые платформы в глобальной экономике. Что следует учитывать пользователям в контексте безопасности и приватности? Какие тренды в платформизации мы наблюдаем в настоящее время, и как данный процесс влияет и будет влиять на нашу жизнь?

Estonian Business School (EBS) является старейшим частным университетом в Эстонии, главное внимание в котором уделяется экономическому образованию. В настоящее время в EBS учится 1400 бакалаврантов, магистрантов и докторантов, которые могут параллельно пополнять свой багаж знаний в 60 партнерских университетах по всему миру.

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