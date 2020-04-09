Эксперт: для зарплат и занятости коронавирус будет куда хуже кризиса-2008

Пандемия окажет катастрофический эффект на занятость и зарплаты по всему миру. Всемирная организация труда прогнозирует последствия многократно более тяжёлые, чем те, что принёс глобальный финансовый кризис 12 лет назад, и призывает государства разрабатывать программы помощи работникам и компаниям, сообщает Euronews.com.
Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:
"В 2008-2009 годах мы потеряли около 22 миллионов рабочих мест по всему миру. Наш прогноз на следующие три месяца, на второй квартал этого года — мы можем потерять эквивалент 195 миллионов рабочих мест в мире".
Эквивалент, правда, означает не обязательно прямые увольнения, а сокращение проработанных часов. Ведь сейчас карантинные меры затронули 2 миллиарда 700 миллионов работающих людей — 81% рабочей силы всего мира.
Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:
"Мы видим, как европейские страны предпринимают разного рода усилия, и есть очень интересные идеи. Но на данный момент — и я думаю, европейские лидеры с этим согласятся — Европа никак не может выработать единую стратегию".
В одной только Европе под угрозой почти 8% — 12 миллионов рабочих мест. Отрасли, подверженные наибольшему риску — гостиничный и ресторанный бизнес, администрация и розничная торговля, а также промышленность, зависящая от экспорта и импорта.
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