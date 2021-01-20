Эксперт: для восстановления экономики Эстонии нужно преодолеть кризис здравоохранения

Восстановление будет широкомасштабным, но в первую очередь за счёт сектора услуг. Рост также поддерживается денежно-кредитной политикой центральных банков и стимулирующей фискальной политикой правительств. Однако для достижения такого же тренда роста, который наблюдался до пандемии, потребуется ещё много времени.

Снижение ВВП Эстонии в прошлом году было одним из самых низких в Европе

Хотя кризис в сфере здравоохранения и его влияние на экономику ещё далеки от завершения, уже можно сказать, что экономика Эстонии оказалась более устойчивой к сильным потрясениям по сравнению со многими странами. По нашим расчётам, в прошлом году ВВП Эстонии снизился на 2,7%, что является одним из самых низких показателей в Европе. Экономика восстанавливается после кризиса, но вторая волна коронавируса и ограничения, введённые для его сдерживания, замедлят её в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, экономический рост Эстонии восстановится до 3,1 процента в этом году и ускорится до 4,3 процента в следующем году. В постоянных ценах ВВП вернётся к докризисному уровню в последнем квартале этого года, то есть за два года.

Несмотря на эскалацию второй волны вируса, осенью общее чувство уверенности в экономике улучшилось

Хотя общий уровень доверия в экономике улучшается, в отдельных секторах оно менялось очень по-разному. Доверие в обрабатывающей промышленности уже поднялось до уровня начала 2019 года, а перспективы её объёмов производства и роста экспорта улучшаются, но доверие потребителей остаётся слабым.

В первой половине этого года, особенно в первом квартале, ограничения, установленные для сдерживания второй волны коронавируса, замедлят более быстрое восстановление экономики Эстонии. Как открытая страна, зависящая от внешнего спроса, мы также страдаем от более слабого спроса со стороны торговых партнёров. Восстановление внешнего спроса в первой половине года будет медленнее, чем мы ожидали, но в конце года это должно предоставить нашим компаниям относительно хорошие возможности для экспорта. Хотя мы должны увидеть значительный годовой рост во втором квартале, благодаря эффекту базы, во второй половине года экономическая активность вырастет ещё сильнее. Это предполагает минимизацию распространения коронавируса и снятие ограничений в экономике, что, в свою очередь, требует вакцинации критической доли населения. Вакцинация в первую очередь приносит пользу тем видам деятельности, которые являются более трудоёмкими и зависят от прямого контакта с клиентами.