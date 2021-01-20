20.01.2021, 20:42

Эксперт: для восстановления экономики Эстонии нужно преодолеть кризис здравоохранения


Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина
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Эксперт: для восстановления экономики Эстонии нужно преодолеть кризис здравоохранения
Foto: Andres Putting

Пандемия по-прежнему остаётся одной из самых острых проблем в мире, но улучшение уже ощутимо. Вакцинация началась, и распространение вируса, вероятно, прошло свой пик в большинстве стран. Мы ожидаем снятия большинства ограничений во втором квартале этого года, что также приведёт к более быстрому восстановлению экономики, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Восстановление будет широкомасштабным, но в первую очередь за счёт сектора услуг. Рост также поддерживается денежно-кредитной политикой центральных банков и стимулирующей фискальной политикой правительств. Однако для достижения такого же тренда роста, который наблюдался до пандемии, потребуется ещё много времени.

Снижение ВВП Эстонии в прошлом году было одним из самых низких в Европе

Хотя кризис в сфере здравоохранения и его влияние на экономику ещё далеки от завершения, уже можно сказать, что экономика Эстонии оказалась более устойчивой к сильным потрясениям по сравнению со многими странами. По нашим расчётам, в прошлом году ВВП Эстонии снизился на 2,7%, что является одним из самых низких показателей в Европе. Экономика восстанавливается после кризиса, но вторая волна коронавируса и ограничения, введённые для его сдерживания, замедлят её в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, экономический рост Эстонии восстановится до 3,1 процента в этом году и ускорится до 4,3 процента в следующем году. В постоянных ценах ВВП вернётся к докризисному уровню в последнем квартале этого года, то есть за два года.

Несмотря на эскалацию второй волны вируса, осенью общее чувство уверенности в экономике улучшилось

Хотя общий уровень доверия в экономике улучшается, в отдельных секторах оно менялось очень по-разному. Доверие в обрабатывающей промышленности уже поднялось до уровня начала 2019 года, а перспективы её объёмов производства и роста экспорта улучшаются, но доверие потребителей остаётся слабым.

В первой половине этого года, особенно в первом квартале, ограничения, установленные для сдерживания второй волны коронавируса, замедлят более быстрое восстановление экономики Эстонии. Как открытая страна, зависящая от внешнего спроса, мы также страдаем от более слабого спроса со стороны торговых партнёров. Восстановление внешнего спроса в первой половине года будет медленнее, чем мы ожидали, но в конце года это должно предоставить нашим компаниям относительно хорошие возможности для экспорта. Хотя мы должны увидеть значительный годовой рост во втором квартале, благодаря эффекту базы, во второй половине года экономическая активность вырастет ещё сильнее. Это предполагает минимизацию распространения коронавируса и снятие ограничений в экономике, что, в свою очередь, требует вакцинации критической доли населения. Вакцинация в первую очередь приносит пользу тем видам деятельности, которые являются более трудоёмкими и зависят от прямого контакта с клиентами.

Пенсионная реформа и деньги Евросоюза ускорят экономический рост

Осенью пенсионная реформа должна внести дополнительный вклад в экономический рост Эстонии. Её влияние распространится и на следующий год. В ближайшем будущем Эстония, как и другие государства -члены, сможет начать использовать деньги из различных фондов Европейского союза (ЕС). Это также даст дополнительный импульс экономическому росту, в частности за счёт государственных инвестиций. В конечном итоге деньги ЕС должны сделать экономику Эстонии более современной и экологичной.

Безработица должна снизиться во второй половине этого года

Эстонский рынок труда относительно гибкий. В результате экономического спада в прошлом году количество занятых сократилось почти на 3%, что стало одним из самых сильных спадов в Европе. К сожалению, кризис имеет более серьёзные последствия для людей с низкими доходами и более низким уровнем образования, но особенно — для молодёжи. Меры государственной поддержки и платёжные каникулы, предоставленные банками компаниям, помогли сдержать рост безработицы в прошлом году. На наш взгляд, пик роста безработицы должен наступить в ближайшие месяцы, и вместе с улучшением экономической ситуации и увеличением спроса на рабочую силу во второй половине года он будет постепенно снижаться. Мы прогнозируем средний уровень безработицы на уровне 8,1% в этом году, а в следующем году он упадёт до 6,9%, то есть до уровня прошлого года. Гибкий рынок труда также должен гарантировать быстрое восстановление занятости в следующем году.

Положение домохозяйств облегчает умеренный рост цен

Экономические трудности и растущая безработица снизили давление на заработную плату в прошлом году. Рост средней заработной платы на одного работника замедлился до 3,3 процента. Более медленное восстановление экономики в первой половине этого года продолжит сдерживать рост заработной платы, но он будет ускоряться по мере ускорения экономического роста. По нашему прогнозу, в этом году заработная плата вырастет до 3,5%, а в следующем году — до 4,5%. Положение домохозяйств облегчает умеренный рост цен. Если весной прошлого года цены пошли вниз вместе с экономикой, то во втором квартале этого года они должны вернуться к росту. Рост цен восстановится за счёт увеличения спроса, роста цен на энергоносители и уменьшения влияния акцизов, сниженных в прошлом году. По нашему прогнозу, потребительские цены вырастут на 1,1% в этом году и на 1,7% в следующем.

Госбюджет в ближайшие годы должен быть сбалансирован быстрее, чем планировалось прежде

Во времена экономического спада, фискальные стимулы важны. Слишком быстрая балансировка государственного бюджета может замедлить выход из кризиса. Однако если заглянуть в будущее, в ситуации, когда экономика будет расти в течение некоторого времени, чрезмерные бюджетные стимулы ценой дефицита бюджета могут привести к напряжённости, в том числе к снижению конкурентоспособности компаний. Сильные государственные финансы — одна из предпосылок для лучшего преодоления возможных новых экономических потрясений. Поэтому в ближайшие годы госбюджет должен быть сбалансирован быстрее, чем планировалось.

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