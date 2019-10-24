Эксперт: через пару лет будет слишком поздно. Что угрожает устойчивости бизнеса в Эстонии

Если в последние три года рост средней заработной платы в Европе составлял около 2-3 процентов, то в эстонской промышленности эти показатели сохранялись на уровне 6–8 процентов. Пока что положение спасали находчивость предпринимателей, а также быстрый рост оборота и благоприятная обстановка на экспортных рынках. Наиболее негативное влияние быстрого роста заработной платы ощущается в промышленности строительных материалов, а также в других отраслях обрабатывающей промышленности, включая текстильную и мебельную промышленность.

По словам Кирсимяэ, быстрый рост заработной платы означает, что предприниматели должны увеличить инвестиции в повышение эффективности (автоматизация, цифровизация, роботы) и развитие продукта или бренда, чтобы иметь возможность запрашивать более высокие цены на качественную продукцию, произведённую в Эстонии.

Статистика показывает, что сегодня мы также отстаем от среднего европейского уровня в части использования цифровых технологий на предприятиях. Кроме того, в Эстонии количество роботов на одного работника в десять раз меньше, чем в среднем по Европе.

Анализ также показал, что нормы прибыли корпораций, которые инвестировали более активно за последние четыре года, в некоторых секторах в восемь раз выше, чем у компаний, которые инвестировали меньше.

”Настало время для изменения бизнес-моделей. Капиталоемкие компании лучше справляются и с международной конкуренцией”, — заключил Рауль Кирсимяэ.