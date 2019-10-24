24.10.2019, 19:49

Эксперт: через пару лет будет слишком поздно. Что угрожает устойчивости бизнеса в Эстонии


rus.delfi.ee
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Pärnu, Pärnumaa
AS Metsä Wood Eesti vineeritehasFoto: Sven Arbet

Swedbank провел анализ финансов почти 150 промышленных предприятий, действующих в Эстонии, чтобы определить влияние роста затрат на рабочую силу на их финансовые показатели и устойчивость бизнес-моделей. Промышленность является крупнейшим сектором экономики и крупнейшим работодателем в Эстонии и обеспечивает более 70% денег, поступающих в страну через экспорт товаров.

Согласно последнему анализу, из-за продолжающегося роста стоимости рабочей силы около 50% промышленных предприятий Эстонии будут уязвимы в течение следующих трех лет. Если заработная плата будет продолжать расти такими же быстрыми темпами, то маржа до вычета процентов, налогов и амортизации для этих компаний может упасть ниже 2%, что является критически низким показателем. Если инвестиции будут откладываться, рыночные условия не будут улучшаться, а объемы и цены не вырастут, то инвестиционные возможности компаний упадут до уровня, на котором труднее будет финансировать новые инвестиции. Откладывание инвестиций также ослабляет способность компании справляться с растущей ценовой конкуренцией.

”Положение дел в отрасли очень важно для экономики Эстонии. Именно сегодня крайне важно помочь компаниям и государству работать вместе, чтобы ускорить темпы технологических изменений в наиболее важном для нас секторе экономики, как с помощью новых, так и существующих мер. Через два-три года может быть слишком поздно”, — сказал руководитель отдела промышленных предприятий Рауль Кирсимяэ. ”Компании с высокой долей затрат на оплату труда (более 20% оборота) должны незамедлительно отреагировать на изменения рынка, поскольку уже через пару лет инвестиционный потенциал значительно снизится, а их конкурентная позиция ухудшится. В пользу инвестирования сегодня говорят снижение цен на технологии, возможности по внедрению роботов и доступность цифровых решений”, — добавил Кирсимяэ.

Если в последние три года рост средней заработной платы в Европе составлял около 2-3 процентов, то в эстонской промышленности эти показатели сохранялись на уровне 6–8 процентов. Пока что положение спасали находчивость предпринимателей, а также быстрый рост оборота и благоприятная обстановка на экспортных рынках. Наиболее негативное влияние быстрого роста заработной платы ощущается в промышленности строительных материалов, а также в других отраслях обрабатывающей промышленности, включая текстильную и мебельную промышленность.

По словам Кирсимяэ, быстрый рост заработной платы означает, что предприниматели должны увеличить инвестиции в повышение эффективности (автоматизация, цифровизация, роботы) и развитие продукта или бренда, чтобы иметь возможность запрашивать более высокие цены на качественную продукцию, произведённую в Эстонии.

Статистика показывает, что сегодня мы также отстаем от среднего европейского уровня в части использования цифровых технологий на предприятиях. Кроме того, в Эстонии количество роботов на одного работника в десять раз меньше, чем в среднем по Европе.

Анализ также показал, что нормы прибыли корпораций, которые инвестировали более активно за последние четыре года, в некоторых секторах в восемь раз выше, чем у компаний, которые инвестировали меньше.

”Настало время для изменения бизнес-моделей. Капиталоемкие компании лучше справляются и с международной конкуренцией”, — заключил Рауль Кирсимяэ.

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