Эксперт: цены ни дизель сильно поднимутся

Эксперт по топливу Neste Oil Лаури Кярня сказал изданию Ilalehti, что экономический рост означает рост спроса, в том числе на дизель, поэтому в ближайшее время цены на дизельное топливо могут сильно вырасти.

Кярня отмечает, что экономический рост означает и рост транспортного сектора, и поскольку грузовые автомобили ездят именно на дизеле, то возрастет спрос и на него.

То же самое касается и судов. Сейчас им разрешено использовать топливо с 3,5% содержанием серы. С 2020 года этот лимит будет уменьшен до 0,5%. Это означает, что потребность в чистом дизеле возрастет.